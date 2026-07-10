Nu söker vi montörer för framtida behov!
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker nu flera Elektronikmontör, är du en del av ett team som har till uppgift att producera produkter till olika kunder. Som Elektronikmontör kan du få arbeta med olika arbetsuppgifter som exempelvis montering, testning eller lödning.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• Lödning
• Avsyning
• Montering
• Operatör vid ytmonteringslina
• Testning
Uppdraget är förlagt på heltid med placering i Jönköping, och kan inkludera både dag- och skiftarbete. Detta innebär att du behöver vara flexibel kring arbetstider.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en utbildning inom elektronik, teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elektronik, mekanik eller mekatronik.
• Har erfarenhet av arbete som operatör på en ytmonteringslina eller av lödning, montering eller avsyning (meriterande).
• Är noggrann, ansvarstagande och har god finmotorik.
• Trivs med arbetsuppgifter som kräver hög precision, tålamod och ett öga för detaljer.
• Har erfarenhet av ett arbete där precision, finmotorik och noggrannhet varit en naturlig del av vardagen. Det kan exempelvis vara inom elektronikproduktion, montering, hantverksyrken eller andra roller med små och detaljrika arbetsmoment.
• Arbetar strukturerat och systematiskt med ett stort kvalitetsfokus.
• Har god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta med andra.
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
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Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
NearYou Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
10000105