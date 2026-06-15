Nu söker vi montörer för framtida behov!
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker nu flera montörer till vår kund i Jönköping. Är du en noggrann och praktiskt lagd person som trivs med monteringsarbete och vill utvecklas inom finmekanik? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Som montör kommer du att arbeta med montering av olika komponenter utifrån ritningar och instruktioner. Arbetsuppgifterna varierar mellan detaljerat finmekaniskt arbete och större monteringsmoment, där både precision och kvalitet står i fokus. Du blir en del av ett team där samarbete är viktigt, men du förväntas även kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet och förmågan att följa instruktioner. Tjänsten är förlagd till dagtid eller skift beroende på verksamhetens behov, och vi ser därför gärna att du är flexibel gällande arbetstider.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av montering och är van vid att arbeta efter ritningar. Du trivs med både detaljorienterat arbete och större monteringsuppgifter samt har ett stort fokus på kvalitet och precision.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har tidigare erfarenhet av montering
• Kan läsa och förstå ritningar
• Trivs med både finmekaniskt arbete och större monteringsmoment
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
• Är praktiskt lagd, händig och har ett öga för detaljer
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Är stresstålig och trivs i en produktionsmiljö
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Tidigare erfarenhet från tillverkande industri eller liknande verksamhet
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Vänligen notera att vi inte behandlar ansökningar som skickas via mejl.
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Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
9964743