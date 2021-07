Nu Söker Vi Många Barnvakter I Malmö Extrajobb - Give me a hand AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Give me a hand AB

Give me a hand AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö2021-07-06Vi matchar just nu många olika familjer som söker sin barnvakt. Att jobba som barnvakt passar perfekt för dig som tidigare arbetat som t.ex. barnskötare, au pair, förskolelärare eller för dig som studerar inom barnyrken och redan har varit ute mycket på praktik. Det kan även passa dig som har arbetat mycket privat med barnpassning. Detta är en fantastisk möjlighet att få arbeta med bara några få barn åt gången, få komma en eller flera familjer riktigt nära. Du är en efterlängtad medarbetare!Familjer som vi matchar med nu bor bla i Malmö. Många söker hjälp på eftermiddagar med hämtningar men vi har även familjer som söker hjälp kvällar och helger. Barnens åldrar varierar. Välkommen med din ansökan!Stor&Liten barnpassning är ett företag som matchar trevliga och glada barnvakter till privatfamiljer runtom i Sverige. Vårt kontor hittar du i Malmö. Är du en social person som tycker om att arbeta med barn? För att passa som barnvakt ska du självklart älska att jobba med barn, vara pigg och glad med viljan att hjälpa dina familjer och deras barn. Du är en ansvarsfull person som kan kommunicera med både din familj och med oss på Stor&Liten. Du ska ha erfarenhet av barnpassning eller andra jobb med barn sen tidigare, vara ostraffad och kunna prata svenska eller engelska flytande. Har du körkort och/eller bil är det en fördel, men inget krav.Som barnvakt på Stor&Liten jobbar du hemma hos dina familjer och skapar en trygg och rolig stund för barnen. Detta jobb är ett extrajobb som med fördel kombineras med en annan huvudsaklig sysselsättning som t.ex. studier.Som barnvakt för Stor&Liten barnpassning blir du certifierad barnvakt efter att ha deltagit i vår barnvaktsutbildning.Du behöver inte ansöka för varje tjänst. Har du blivit anställd kommer du kunna välja mellan flera lediga uppdrag.2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-07-20Give me a hand AB5850643