Nu söker vi målare till Skoglunds Måleri i Borlänge!
Målare sökes till avdelningen i Leksand
Vi söker en skicklig och engagerad målare till vår avdelning i Leksand. Som målare hos oss kommer du att arbeta med en bred variation av uppdrag - allt från nyproduktion och renoveringar till ytskiktsförbättringar och specialarbeten i både privat- och offentliga miljöer.
Tjänsten innebär självständigt ansvar för egna projekt såväl som nära samarbete i arbetslag där du tillsammans planerar arbetsinsatser, kvalitetssäkrar utförandet och säkerställer att kunderna får ett långsiktigt och hållbart resultat.
Du kommer också att arbeta med både inomhus- och utomhusprojekt, hantera olika material och färgsystem och vid behov använda lift eller ställning under säkra former. Vi värnar om hög kvalitet, god arbetsmiljö och effektivt samarbete. Som målare hos oss förväntas du hålla ordning på verktyg och material, följa gällande arbetsmiljöregler och aktivt bidra till en säker arbetsplats.
Vi erbjuder varierande uppdrag där både noggrannhet och en god känsla för färg och yta är avgörande. Du kommunicerar väl med kollegor och beställare, rapporterar och dokumenterar utfört arbete och förebygger eventuella kvalitetsavvikelser genom proaktivt arbete. Vi söker dig som är yrkesstolt och seriös, som tar ansvar för ditt arbete och som trivs med både självständiga uppgifter och att vara del i ett team.
Placeringsort är Leksand och tjänsten kräver att du kan arbeta i varierande miljöer och vara flexibel vid projektens tidsplaner. Om du vill arbeta i en organisation som värdesätter hantverksskicklighet, trygg arbetsmiljö och möjligheten till professionell utveckling är detta en tjänst för dig.
Erfarenhet och kvalifikationer
* Utbildad målare (yrkesutbildning eller motsvarande)
* Minst 3 års dokumenterad erfarenhet i yrket
* God kunskap om spackling, slipning, grundning och målning.
* Erfarenhet av både inomhus- och utomhusarbete samt arbete med olika färgsystem
* Erfarenhet av ställnings- och liftarbete är meriterande
* Goda svenska språkkunskaper i tal och skrift
* Giltiga intyg/certifikat om sådana krävs för specifika uppdrag (anges vid intervju)Publiceringsdatum2026-03-30Dina personliga egenskaper
* Noggrann och kvalitetsmedveten
* Ansvarsfull och punktlig
* God samarbetsförmåga och tydlig kommunikation
* Flexibel och problemlösningsorienterad
* Proaktiv inställning till arbetsmiljö och säkerhet
Vad företaget erbjuder dig som anställd
* Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
* Arbetstid: Heltid
* Förmåner: Enligt kollektivavtal samt gemensamma aktiviteter och friskvårdsbidrag.
* Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar
* Trygg arbetsmiljö och moderna verktyg/utrustning
* Placering: Leksand
* Antal tjänster: 2
* Tillträde: Enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Skicka CV, betyg/intyg på utbildning och referenser samt ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet som målare och varför du är intresserad av tjänsten genom att gå vidare till ansökan nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Inom Skoglunds Måleri har vi lång erfarenhet av olika slags uppdrag inom måleri och vi utför både in- och utvändiga målningsentreprenader, alltifrån den lilla rumsrenoveringen till stora nyproduktioner. Det har gett oss ett väl förfinat hantverk och en stor yrkesskicklighet i det vi gör. Ett bra kvitto på att vår noggrannhet lönar sig är alla våra nöjda och återkommande kunder.
Vi idag 20 målare och kommer omsätta ca 20 mkr med en ambition om att växa ytterligare inom vårt verksamhetsområde både geografiskt och genom att anta större entreprenadarbeten. Vi eftersträvar långa relationer med våra kunder, leverantörer och medarbetare. För oss är yrkesstoltheten den bästa kvalitetsgarantin.
• B (Personbil)
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nils Skoglund Måleri AB
(org.nr 556442-7762), http://www.skoglunds.se
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skoglunds Måleri Kontakt
Projektledare, Måleri -Leksand
Henrik Sandberg Sörlin henrik.sandberg_sorlin@skoglunds.se 073-633 57 86
