Nu söker vi Lärare i fritidshem på Hägerneholmsskolan
Täby Kommun / Grundskollärarjobb / Täby
2025-09-17
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens fritidshem?
Vi söker dig som vill bidra till att skapa en trygg, kreativ och lärorik helhet för våra elever, både under skoltid och under fritidstid. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och vara en del av ett inspirerande team som sätter elevernas behov i centrum.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Som grundlärare mot fritidshem ansvarar du för att:
• Planera, genomföra och följa upp fritidsverksamheten tillsammans med kollegor.
• Undervisa halvklasser under skoltid i nära samarbete med klasslärare.
• Skapa en stimulerande lärmiljö där elever känner sig betydelsefulla och lyckas.
• Vara en aktiv del av årskurslaget och skolans utvecklingsgrupp för fritidshemmet.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet i idrott och hälsa, bild, musik eller hem- och konsumentkunskap.
• Gärna har tidiogare erfarenhet och har arbetat med IBIS
• Är en trygg, tydlig och engagerad ledare.
• Har erfarenhet av att hålla halvklasser och fritidsaktiviteter.
• Brinner för att utveckla fritidshemmet i linje med styrdokument och elevernas behov.
• Är flexibel, lösningsorienterad och samarbetsinriktad.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats där fritidshemmet prioriteras och utvecklas aktivt.
• Nära samarbete i årskurslag och fritidshemslaget.
• Härliga elever och engagerade kollegor.
• Möjlighet att påverka och driva utvecklingen framåt.
• Nybyggda lokaler med naturen som granne.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Biträdande rektor
Iro Rösbäck iro.rosback@taby.se Jobbnummer
9514043