Nu söker vi lärare i åk 4-6 till Åby skola
2025-10-01
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
På Åby skola arbetar personalen tillsammans för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas i sitt lärande.
Vi söker dig som vill vara en del i detta och som kan bidra till trygghet och trivsel samt hög måluppfyllelse för våra elever. Du kommer tillsammans med kollegor ansvara för undervisningen i årskurs 4-6. Du planerar och genomför undervisningen självständigt och tillsammans med de närmaste kollegorna. Du är delaktig i arbetslagsmöten och skolans utvecklingsarbete.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sysselsättningsgrad om 80%.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation och är behörig att undervisa i 4-6 i ämnena svenska, matematik och gärna även engelska. Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett professionellt förhållningssätt. Utvecklingsarbete ser du som något positivt.
Du tar ansvar för och skapar ett gott arbetsklimat med en lugn, trygg och tillgänglig lärmiljö. Du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar och är skicklig på att anpassa undervisningen och skapa goda relationer med så väl elever, vårdnadshavare som kollegor.
Du som söker har:
• förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
• en positiv inställning och kan bidra till utveckling av verksamheten.
• ett professionellt förhållningssätt.
• ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
• en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
• förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 311/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sara Klaéson 0470-796504 Jobbnummer
9534338