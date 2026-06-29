Nu söker vi lärare åk 4-6 till Ardalaskolan
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Skara Visa alla grundskollärarjobb i Skara
2026-06-29
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Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Nu söker vi lärare åk 4-6 till Ardalaskolan. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetet innebär
Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisningen. Tillsammans med dina kollegor i årskurs 4–6, F–3 och övrig personal arbetar du för att skapa en lärmiljö där elever ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sina mål.
Vem är du?
Du är en engagerad och trygg lärare som vill skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du har ett positivt förhållningssätt och är medveten om skolans viktiga uppdrag att möta alla elever, oavsett förmåga, bakgrund eller sociala och ekonomiska förutsättningar.
Du är en tydlig pedagogisk ledare som bygger respektfulla och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt, och du trivs med att samverka både inom arbetslaget och med övrig personal på skolan.
Du är kreativ, initiativrik och ser möjligheter i utvecklingsarbete. Med ett strukturerat arbetssätt planerar, genomför och följer du upp undervisningen med fokus på elevernas lärande och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4–6.
God kunskap om läroplan och andra styrdokument samt förmåga att omsätta dessa i undervisningen.
Förmåga att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen utifrån elevernas behov.
God förmåga att samverka med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare, ferieanställning, på100 %. Tillträde 260810 eller enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer här.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Idrottsvägen 1 (visa karta
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532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Cathrine Knapasjö 0511-32972 Jobbnummer
9983323