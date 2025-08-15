Nu söker vi lagerpersonal till vår kund i Skånes Fagerhult!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Örkelljunga Visa alla lagerjobb i Örkelljunga
2025-08-15
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Örkelljunga
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker dig som vill arbeta med lagerarbete där truckkörning samt plock och pack förekommer till vår kund i Skånes Fagerhult. Vi söker dig som vill fortsätta att utvecklas i din roll som lagermedarbetare och i ditt arbete inom lager och logistik. Arbetet är förlagt på ett 2-skift.
Profil & bakgrund
• B körkort och tillgång till bil
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav
• Truckkort
Meriterande
• Datorvana
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i WMS-system
- Truckkort A1-4 B1-4
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Perstorp och Borås. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 400 miljoner 2024 med fler än 1100 anställda Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Oskar Ekstrand oskar.ekstrand@boxflow.com Jobbnummer
9461129