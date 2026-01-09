Nu söker vi lagermedarbetare till Clas Ohlsons lager i Insjön
2026-01-09
Vill du arbeta extra på lager och ingå i vår bemanningspool på Clas Ohlson? Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Vi gör vår konsultpool på Clas Ohlson större och söker dig som är engagerad i ditt arbete, flexibel som person och har god samarbetsförmåga.
Arbetet kommer att starta under våren och för att vara aktuell för tjänsten bör du vara flexibel med din tillgänglighet och kunna arbeta 2-3 vardagar i veckan varierat över dag och kväll, helg är utöver. Under sommaren ökar behovet och det kommer finnas möjlighet att arbeta heltid. Du som söker bör se detta som ett långsiktigt extra arbete och ha en hög arbetsmoral.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att plocka varor, omfördela produkter och delta i lossning av containerleveranser.
Arbetstider är fördelat och varierar över måndag-fredag, samt söndag där pass förekommer både på dagtid och eftermiddag/kväll.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten är det KRAV att du har ett annat arbete eller studier på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier. Vi kommer endast gå vidare med personer som kan uppvisa intyg som styrker detta
Andra krav:
• B-körkort
• 18 år
• Goda kunskaper i Svenska, både tal och skrift
• Grundläggande datorvana
• God fysik, förmåga att arbeta gående och stående. (tunga lyft förekommer)
Meriterande:
• Erfarenhet av truckkörning
• Tidigare erfarenhet av att arbeta hos Clas Ohlson, antingen inom lager eller butik
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
Utöver ovan krav lägger vi stor vikt vid din personlighet och ser gärna att du är engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du är kundfokuserad, gillar att samarbeta, har lätt för att ta initiativ och är respektfull mot dina kollegor.
Notera även att du måste kunna delta 100% på en introduktion/upplärning under 3+5 dagar under två veckor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
För detta jobb krävs körkort.
