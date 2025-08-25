Nu söker vi Kundservicemedarbetare till Elgiganten i Göteborg!
Concentrix Sweden AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Concentrix Sweden AB i Göteborg
, Helsingborg
, Malmö
, Norrköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Ta chansen att utveckla dina servicekunskaper och bredda ditt CV med erfarenhet av kundtjänst på Elgiganten!
I rollen som kundtjänstmedarbetare för Elgiganten kommer du främst hantera våra kunder genom inkommande samtal - både till vår svenska och norska kundtjänst. I takt med att du utvecklas kommer du också hantera frågor via e-post och chatt. För att bemästra rollen kommer du stöttas av dina ledare som har erfarenhet av tjänsten samt ha tillgång till verktyg för att kunna bemöta kunderna på bästa sätt. Ärendena du kommer att hantera består bland annat av faktura-, leverans- och försäkringsfrågor samt frågor om lagersaldo i butik. För tjänsten krävs att du talar svenska obehindrat och har en god förståelse för norska språket.
Nu söker vi nya stjärnor som vill växa inom kundservice hos oss! Vi söker dig som vill arbeta på minst 80%, men med goda möjligheter till 100% (mertidsersättning). Du får även flexibla arbetstider och möjlighet att påverka ditt eget schema.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad
Motiverad till att lära dig nya saker
Har godkända betyg i svenska 1/A och engelska 5/A
Har god datorvana
Kan jobba deltid på 80% från vårt kontor i centrala Göteborg
Kan arbeta heltid under den första utbildningsperioden (ca 15 arbetsdagar, start 1 september)
Elgiganten är ett marknadsledande företag inom återförsäljning av hemelektronik i Norden. I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du få leverera service i toppklass till deras tusentals kunder!
Varför jobba med oss?
På Concentrix tror vi starkt på vikten av att skapa en miljö där våra medarbetare trivs och kan lyckas i sina roller. Hos oss blir du en del av ett energifyllt team i ett öppet kontorslandskap med nära kontakt till dina kollegor och ledare. Vi kan med stolthet säga att hos oss har du förmånen att ta del av:
Startdatum: Vi erbjuder flera kommande startdatum: 1 september, 15 september, 6 oktober och 27 oktober.
Tillsvidareanställning på 80%, med 6 månaders provanställning
Goda möjligheter till mertidsersättning
Team-aktiviteter både på- och utanför arbetet för att göra jobbet roligare
Kollektivavtal med Unionen, vilket för oss är en självklarhet så att du kan känna dig trygg i din anställning
En bonusmodell baserad på din prestation
Friskvårdsbidrag om 3500 kronor per år
Kontinuerlig coaching för att stötta dig i din roll
Goda karriärutvecklingsmöjligheter samt möjlighet att ta del av vårt interna karriärprogram Concentrix University!
Ett fräscht och härligt kontor i Göteborg som är lätt att ta sig till
Experience the best version of you!
Vi vill höra från dig om detta känns som rätt steg för dig i din karriär. Ansök redan idag och bli en del av oss på Concentrix!
Start: 1 september, 15 september, 6 oktober eller 27 oktober
Anställningsform: Deltid 80% med goda möjligheter till 100%, tillsvidare
Arbetstider: Varierande arbetstider under vardagar mellan kl. 08.30-22.00
Concentrix is an equal opportunity employer
We're proudly united as one team, one company, globally. We're committed to equal employment opportunities for all candidates and a work environment free from discrimination and harassment. All our recruitment practices are based on business needs, job requirements, and professional qualifications, without regard to race, age, gender identity, sexual orientation, religion, ethnicity, family or parental status, national origin, disability, or any other classification protected by applicable national laws. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001)
Johan Willins Gata 8 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Webhelp Sweden AB Jobbnummer
9473870