Nu söker vi Kock på vikariat till Laholms kommun
2026-01-12
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.
Måltidsenheten är en samlad verksamhet som producerar och serverar måltider till gäster i alla åldrar. Verksamheten består av ett antal tillagningskök och mottagningskök spridda i kommunen. I våra kök arbetar ca 85 personer, fördelat på 32 arbetsplatser.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och meningsfullt arbete där det du gör och den du är gör skillnad. Med en bredd i verksamheten och variation i arbetsuppgifterna möjliggörs personlig och yrkesmässig utveckling. Det politiska stödet i måltidsfrågor är stort vilket möjliggör en hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Brinner du för god mat lagad från grunden med lite extra omtanke och med målet att ge bästa tänkbara service? Som kock i våra kök lagar du måltider och specialkost med matglädje till våra kunder.
Vi arbetar med bra livsmedel, förutsättning att utvecklas och ger dig samtidigt möjligheten att skaffa en bred erfarenhet från våra kök.
Arbetsuppgifterna är matlagning, traditionell- o specialkostmatlagning samt alla övriga förekommande arbetsuppgifter i kök. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har kockutbildning, är kock/kokerska eller har yrkeserfarenhet som
bedöms likvärdig. Kunskaper om specialkost är meriterande. Beställningar kan förekomma, varav datavana är ett måste. B-körkort är ett krav.
Som kock inom Måltidsenheten i Laholms kommun erbjuds du ett varierande arbete med stort ansvar. Du har en fast placering i ett kök där du ingår i det dagliga arbetet med planering, tillagning och servering av måltider. Vid behov kan arbete i andra kök förekomma, men din huvudsakliga arbetsplats är ditt ordinarie kök. Verksamheten omfattar måltider till skola, förskola och äldreomsorg, där kvalitet, service och matglädje står i fokus.
Vi arbetar utefter vår Värdegrund; Glädje, Mod, Delaktighet, Engagemang och Gott föredöme. Fem ledord som genomsyrar verksamheten och som leder oss framåt i vårt arbete att ge våra kunder bästa möjliga service och riktigt god och näringsriktig mat både i äldreomsorgen och på våra skolor och förskolor.
Vi vill att du ska vara serviceinriktad och ansvarstagande. Stor vikt läggs vid flexibilitet då du förväntas ställa om med kort varsel, variationer i arbetstid och arbetsuppgifter förekommer likaså helgarbete när behovet uppstår. Du är initiativrik och inte rädd för att prova nya saker. Du är noggrann och positiv och klarar av att arbeta både självständigt som i grupp. Du skall behärska svenska språket i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet.Anställningsvillkor
Tillträde 16/2-2026
Intervjuer sker löpande
Schemalagd arbetstid mån-fre. Viss helgtjänstgöring och varierad arbetstid kan förekomma vid akut behov av vikarie.
Tjänstgöringsgrad 80-100%.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
