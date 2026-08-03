Nu söker vi Hundförare - Bevakningshund till Ringhals
Cubsec AB / Väktarjobb / Varberg Visa alla väktarjobb i Varberg
2026-08-03
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Vill du arbeta i ett företag i stark tillväxt – där du gör skillnad varje dag?
Vi erbjuder en välmående organisation med platt struktur, där varje medarbetare har möjlighet att påverka. Hos oss står arbetsglädje, gemenskap och engagemang i centrum. Du blir en del av ett företag där vi tillsammans skapar trygghet, förtroende och värde för våra kunder – samtidigt som du får goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Om rollen
Som hundförare hos oss har du en viktig roll i att skapa en trygg och säker miljö för människor som vistas i området. Arbetet sker i en publik miljö, vilket ställer höga krav på både din professionalism och din hunds lydnad.
Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor. Du agerar alltid med omdöme, är initiativrik och har förmågan att anpassa ditt agerande efter situation. Du är trygg i din yrkesroll, kan hantera utmanande situationer på ett metodiskt sätt och bidrar till ett lugnt och säkert klimat.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Engagerad, ansvarstagande och lojal
Trygg i dig själv och i din yrkesroll
Empatisk och har god social förmåga
Strukturerad och lösningsorienterad
Tydlig i din kommunikation och bra på att sätta gränser
Du har ett professionellt förhållningssätt och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du trivs med att möta människor och är samtidigt bekväm i att hantera konfliktfyllda situationer på ett lugnt och kontrollerat sätt. Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Grundkrav:
Skyddsvaktsutbildning
Hundförarutbildning
B-körkort
Ostraffad och utan betalningsanmärkningar
HAS-utbildning
Meriterande:
Egen bevakningshund
Utbildning för expanderbar batong
Certifikat för heta arbeten enligt Brandskyddsföreningens krav
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Välkommen att bli en del av vårt team – skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937)
Långedragsvägen 48 (visa karta
)
426 71 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cubsec Kontakt
Havan C hr@cubsec.se Jobbnummer
10020184