Nu söker vi hotellstädare, till Hotell Persnäs på norra Öland!
Hotell Persnäs AB / Städarjobb / Borgholm Visa alla städarjobb i Borgholm
2025-12-21
Bor du på Norra Öland?
Gillar du att röra på dig under dina arbetspass och samtidigt hålla ordning omkring dig? Har du arbetat som hotellstädare eller är det här första gången?
Tycker du att det här är rätta jobbet för dig?
Då ser vi dig som en härlig arbetskollega i vårt glada gäng.
Hos oss har du ansvar över beställningar av sängkläder och linne. Du ser även till att med hjälp av våra bokningssystem, se över vilka rum du ska städa för dagen.
Vi önskar att du har en viss datorvana, våra rutiner är mycket enkla att hantera.
Vi lär dig resten!
Varmt välkommen att skicka din CV och gärna en presentation av dig till: vibeke@hotellpersnas.se www.hotellpersnas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: vibeke@hotellpersnas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Persnäs AB
(org.nr 559107-6038)
Lundebyvägen 77 (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Arbetsplats
Persnäs AB, Hotell Kontakt
Vd
Vibeke Ewing vibeke@hotellpersnas.se Jobbnummer
9658327