Nu söker vi fysioterapeut på vikariat till neurorehab på Aleris Rehab St...
2025-10-06
Vill du jobba med neurologisk rehabilitering i ett specialiserat team? Nu har vi en ledig plats hos oss i Dagrehabteamet på Aleris Rehab Station i Frösundavik. Här får du möjlighet att jobba med duktiga kollegor och att göra skillnad för patienterna som kommer till oss för sin rehabilitering. Ta chansen att komma och jobba med oss!
Om oss Välkommen till Aleris Rehab Station och Dagrehab i Frösundavik. Vi bedriver kvalificerad neurologisk rehabilitering och personlig assistans i en vacker miljö i fina och moderna lokaler i Hagaparken med omedelbar närhet till Brunnsviken. Vår verksamhet bygger på den kunskap och erfarenhet som Rehab Station fått efter att ha arbetat med neurologisk rehabilitering sedan 1987.
Hos oss kommer du att möta patienter med olika neurologiska skador eller sjukdomar i behov av specialiserad rehabilitering. Vi arbetar i team i nära samarbete kring varje enskild patient. I teamet ingår fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabinstruktör/ rehabassistent, kurator, logoped, läkare och psykolog. På Rehab Station arbetar sammanlagt drygt 20 fysioterapeuter i våra olika team. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en arbetsmiljö präglad av våra värderingar: Enkelt, Ansvarsfullt och Innovativt. Vår utbildningsenhet Academy erbjuder bland annat diagnosinriktade utbildningar och förflyttningsutbildningar.
Vi söker nu en fysioterapeut med intresse för neurologi till vårt härliga team Dagrehab i öppenvården med inriktning neurologisk rehabilitering. Du kommer att ingå i flera olika team och kommer även att ha en viss del av tjänsten som resurs och stötta där det behövs i våra olika team.
Rollen Arbetsuppgifterna består av bedömning och behandling/träning av funktionsnivå, hjälpmedelsförskrivning och ortopediska hjälpmedel vid behov. I arbetet ingår även viss patientundervisning samt handledning av studenter. Träning med patienter sker både individuellt och i grupp. Som fysioterapeut ingår du i multimodala team som samarbetar nära varje patient.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder
Härliga och drivna teamkollegor
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Förmånsportal via Söderberg & Partners
Friskvårdsbidrag på 4000 kr/år
Ersättning för vård upp till högkostnadskort
Tillgång till gym före och efter arbetstid
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Om dig vi söker Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet och med intresse för neurologi. Vi söker Dig som är engagerad, flexibel och driftig. Du ser möjligheter istället för svårigheter. Du har ett professionellt bemötande, är lyhörd och sätter patienten i fokus. Du samarbetar bra i team samtidigt som Du kan arbeta självständigt med god förmåga att göra prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande och personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat till 25-08-31
Omfattning 75-100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns
Flextid
Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 2025-11-02 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mari Ljungquist tel 08-555 44 125 mari.ljungquist@aleris.se
Ansökningarna kommer att behandlas löpande.
Titta gärna in på Aleris Rehab Stations Facebook eller Instagram för att se bilder från verksamheterna och Aleris - möt våra specialister
Läs mer på vår hemsida
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
