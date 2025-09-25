Nu söker vi förskollärare till vik på Norlandia Förskolor Snilleblixten
Norlandia Förskolor AB / Förskollärarjobb / Halmstad Visa alla förskollärarjobb i Halmstad
2025-09-25
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som förskollärare på vår förskola Snilleblixten där vi har medarbetare som är föräldralediga. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vi har just blivit litteraturprofil med inriktning Sagor och berättande. Vill du bli en viktigt pusselbit i vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som förskollärare på Norlandia Förskolor?
Vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet.
Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares bemötande till barn, kollegor och vårdnadshavare. Hos oss förväntas man sprida glädje, skapa hög kvalitet på så väl pedagogiska relationer som undervisningen. Din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning är en förutsättning för att trivas hos oss.
På Norlandia riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som förskollärare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som dessutom är en del av läroplanen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss.
Läs mer om oss här Snilleblixten eller kika in på våra sociala medier Instagram Snilleblixten
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå.
Du har goda kunskaper i Office365
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsantällning vt -26
Omfattning: 80-100%
Arbetstider: Dagtid, mötesstid på kvällar förekommer
Tillträde: Januari -26
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Rektor, Emelie Tibell
E-postadress: emelie.tibell@norlandia.com
Vill du veta mer om Norlandia Förskolor? Besök vår hemsida här.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), http://norlandiaforskolor.se/ Arbetsplats
Norlandia Förskolor Kontakt
Emelie Tibell emelie.tibell@norlandia.com Jobbnummer
9527217