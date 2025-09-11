Nu söker vi förskollärare till Norrtorns förskola
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Norrtorns förskola ligger i norra delen av staden och är belägen i natursköna områden med närhet till skog och mark, vilket skapar stora möjligheter att upptäcka och utforska naturen tillsammans med barnen. Norrtorns förskola har mycket fina lokaler som bjuder in till olika mötesplatser för barn och pedagoger på avdelningarna samt torgen som förbinder avdelningarna. Vi arbetar med olika projekt tillsammans med barnen genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där lärmiljöerna är en viktig del. Vi använder oss av workshops och litteraturdialoger som en del i det kollegiala lärandet. Tillsammans med barnen arbetar vi aktivt och medvetet med att utveckla våra lärmiljöer som inspirerar och utmanar till dialoger i olika mötesplatserPubliceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Bildningsförvaltningens vision Ett gott liv är grunden för vårt arbete. Vi tar tillvara allas lust att lära och bygger undervisningen på barns intresse, nyfikenhet och initiativ. Tillsammans skapar vi processer som leder mot målen.
I samarbete med Skolverket och högskola har alla medarbetare under tre år utbildats i SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) och IKF (interkulturellt förhållningssätt). Hösten 2022 genomförde vi världsutställningen Bordercrossing det analoga möter det digitala, som fördjupade vår användning av digitala verktyg i barnens undersökande. Ett gemensamt pedagogiskt årshjul knyter ihop arbetet i alla förskolor.
Som förskollärare är du en engagerad ledare som driver utbildningen framåt tillsammans med arbetslaget. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar undervisningen enligt läroplanen. Du skapar kreativa, trygga och utmanande lärmiljöer där barnen får fördjupa och bredda sitt tänkande. Med ett projekterande, lekfullt och ämnesöverskridande arbetssätt främjar du utforskande och samarbete mellan barn och vuxna. Alla barn ska få uppleva framsteg, övervinna svårigheter och känna sig som en tillgång i gruppen. Du utgår från barnets intresse och riktar samtidigt lärandet mot utbildningens mål.
Pedagogisk dokumentation är ett naturligt verktyg i din vardag. Du bidrar till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en självklar del av undervisningen. Som förskollärare i Oskarshamns kommun leder, planerar, dokumenterar och utvärderar du verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget utifrån läroplanen och vår verksamhetsidé. Uppdraget innebär också att bygga goda relationer med barn, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer. Tillsammans ger vi barnen en rolig, trygg och lärorik tid i förskolan.
Känner du att du vill vara med och göra skillnad? Drivs du av pedagogisk utveckling och av att själv få utvecklas i ett kompetent team? Då ska du söka dig till oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en förskollärarexamen med tillhörande legitimation. Utöver de akademiska kraven ser vi också dina personliga egenskaper som mycket viktiga, vi vill att du:
* har förmåga att leda, samarbeta, entusiasmera och sprida arbetsglädje
* har ett ödmjukt förhållningssätt där god barnsyn och gott bemötande är givet, "alla kan och vill"
* ser barns olika behov och utifrån detta skapar kreativa lärmiljöer
* på ett strukturerat, kvalitetsmedvetet och flexibelt sätt och driver det dagliga arbetet
* trivs att arbeta i en verksamhet med tempo
* kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
Kunskaper om specialpedagogiskt förhållningssätt är önskvärt.
Vi tillämpar löpande rekrytering, så välkommen med din ansökan redan idag!
