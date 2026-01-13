Nu söker vi förskollärare till Norlandia Förskolor Vintergatan i Växjö
Norlandia Förskolor AB / Förskollärarjobb / Växjö Visa alla förskollärarjobb i Växjö
Norlandia Förskolor Vintergatan söker förskollärare som innehar en hög pedagogisk kompetens, vilja att utveckla sig i sin yrkesroll, bidra med entusiasm och arbetsglädje på arbetsplatsen. Vi söker dig som vill jobba som förskollärare på vår förskola Vintergatan i Växjö. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som förskollärare på Norlandia Förskolor Vintergatan?
Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet.
På Norlandia riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som förskollärare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. Har du också en erfarenhet av språkutvecklande och interkulturellt arbetssätt i förskolan är det en stark bärande pelare i din kompetens. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss som varje dag serveras i vår tvåstjärniga restaurang.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor och en människosyn som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som förskollärare förväntas leda och lära dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.
Du har vana att leda arbetslag och är väl förtrogen med skollag och läroplan för förskolan utifrån din roll som förskollärare. Systematiskt kvalitetsarbete ser du som en självklarhet för att bedriva god och adekvat undervisning utifrån styrdokumenten.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation.
Många års erfarenhet av förskolläraruppdraget inom svensk förskola.
Kompetens inom språkutvecklande och interkulturellt arbetssätt.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande samt övriga styrdokument riktade mot förskolan.
Du har stor erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå men också på individnivå.
Du har goda kunskaper i Office365.
Om förskolan Vintergatan
Förskolan Vintergatan är belägen på Hovshaga, runt nära Hovshaga centrum och med busshållplats runt hörnan. Här har vi skogen inpå knuten, 4H- gården inom räckhåll, närhet till bibliotek och en stor härlig utegård där undervisning varvas med rörelse och aktiviteter. Vi ser utevistelsen som en självklarhet i vår undervisning och ser skogen som en del av vår pedagogiska arena. Vi tänker innovativt och jobbar framåt och bär systematiken med oss i vår vardag. På Vintergatan kan vi numer även stoltsera med vår restaurang som har tilldelats två gastronomiska stjärnor som Årets förskolekök både 2024 och 2025 i Sveriges offentliga måltiders tävling SOM24. Här arbetar kock och pedagoger tätt tillsammans i vårt koncept Mat med Smak. Förskolan startade januari 2022 och har plats för 120 barn och vi är i ett expanderande skede med nya familjer och barn på väg in.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform. Du får arbetskläder som vi varje dag bär med stolthet och du får även friskvårdspeng. Som förskollärare i norlandia har du möjlighet till ferietjänst.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: 75%
Arbetstider: Dagtid enligt schema, verksamhetens behov och förskolans öppettider. styr. Vissa kvällsmöten förekommer också.
Tillträde: 20260301 eller enlig överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 260131
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta
E-postadress: madelaine.stalfors@norlandia.com
Ansökan tas ej emot via mejl.
Vill du veta mer om Norlandia Förskolor? Besök vår hemsida här.
