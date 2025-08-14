Nu söker vi förskollärare till Norlandia Förskolor Halsbandet i Upplands...
2025-08-14
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som förskollärare på vår förskola Halsbandet i Upplands Väsby . Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som förskollärare på Norlandia Förskolor?
Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet.
På Norlandia riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som förskollärare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som förskollärare förväntas leda och lära dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.
Utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå.
Du har goda kunskaper i Office365
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet
Om förskolan Halsbandet
Norlandia Förskolor Halsbandet, belägen i det natursköna området Sigma i Upplands Väsby, är en trygg och inspirerande plats där barn får möjlighet att utforska och växa. Förskolan har en stor och grönskande gård med spännande lekredskap som uppmuntrar till lek och upptäckter i naturen. Närheten till parker och skogsområden gör utomhuspedagogik till en naturlig del av vardagen.
Med fem avdelningar och plats för totalt 110 barn erbjuder Halsbandets förskola en inkluderande och varm gemenskap där alla kan känna sig välkomna.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: 100%
Arbetstider: Dagtid
Tillträde: September 2025
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Rektor, Camilla Grönkvist
E-postadress: camilla.gronqvisti@norlandia.com
Vill du veta mer om Norlandia Förskolor? Besök vår hemsida här.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), http://norlandiaforskolor.se/ Arbetsplats
Norlandia Förskolor Kontakt
Camilla Grönqvist camilla.gronqvist@norlandia.com Jobbnummer
