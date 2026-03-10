Nu söker vi fordonselektriker till vår kund i Göteborg
Posti Logistics Staffing AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med installation, felsökning och anpassning av elsystem i lastbilar som byggs och modifieras efter specifika kundönskemål. Arbetet är tekniskt avancerat och varje fordon genomgår omfattande anpassningar där elinstallationer utgör en central del. Du kommer att arbeta nära mekaniker och montörer i verkstaden för att säkerställa att fordonens elsystem installeras och fungerar korrekt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Installation och inkoppling av elsystem och elektriska komponenter i lastbilar
• Felsökning, reparation och optimering av 12V- och 24V-system
• Läsa och arbeta utifrån tekniska ritningar, elscheman och instruktioner
• Installation av belysning, styrsystem, sensorer och annan fordonsel
• Genomföra funktionstester samt identifiera och åtgärda eventuella fel
• Samarbete med övriga funktioner i verkstaden vid anpassning av fordon efter kundkrav
Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag
Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag av kund
Placering: Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Start: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har ett stort tekniskt intresse och trivs med att arbeta i verkstadsmiljö. Du har troligtvis en bakgrund inom fordon, el eller teknik och erfarenhet av att arbeta med elektriska system i fordon eller maskiner.
Som person är du ansvarstagande, självgående och har ett strukturerat arbetssätt.
• För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete med fordonsel, särskilt 12V/24V-system
• Förmåga att läsa och förstå elscheman och tekniska underlag
• Erfarenhet av felsökning och installation av elektriska komponenter
• Ett strukturerat arbetssätt och noggrannhet i ditt arbete
• B-körkort (manuell växellåda)
• Fordonsteknisk eller elteknisk utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du har:
• C-körkort
• Truckkort
• Erfarenhet av arbete med större fordon, exempelvis lastbilar, entreprenadmaskiner eller liknande
Låter detta som en tjänst för dig?
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
PS: Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5042". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9787639