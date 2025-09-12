Nu söker vi flera skjutstativförare - start omgående!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Ulricehamn
2025-09-12


Publiceringsdatum
2025-09-12

Dina arbetsuppgifter
Har du koll på lagerlogistik och gillar att köra truck? Vill du kliva in i en roll där du får både ansvar och möjlighet att utvecklas i ett företag som växer? Då har du chans att bli en del av ett team där både tempot och stämningen är på topp!

Vad kommer du att göra?
• Du blir en viktig del av det dagliga lagrarbetet där fokus ligger på truckkörning med skjutstativ (B3). Men arbetsdagen bjuder också på variation - du kommer att:

• Hantera inkommande och utgående leveranser

• Fylla på lagerytor och hålla ordning på flödet

• Jobba nära kollegor i ett sammansvetsat team

• Hjälpa till där det behövs - här jobbar vi tillsammans, inte i stuprör!

Plats & villkor
• Arbetsort: Borås
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Skiftarbete förekommer
• Start: Enligt överenskommelse

Profil
Vem är du?
• Vi letar efter en trygg truckförare som:
• Har truckkort och minst 1 års erfarenhet av truckkörning
• Kört skjutstativtruck i minst 6 månader
• Har arbetat inom lager, terminal eller liknande miljö
• Gillar fart och fysisk aktivitet - du är inte rädd att hugga i
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Är noggrann, flexibel och har ett skarpt öga för struktur

Dessutom är du en person som:
• Trivs med ansvar
• Gillar att samarbeta
• Kommer till jobbet med ett leende och bidrar till god stämning

Värt att veta
Som ett led i rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra en belastningskontroll. Drogtest kan också förekomma.

Dags att söka?
Om du känner igen dig i beskrivningen - vänta inte! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4764".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Frida Stenlund
frida.stenlund@posti.com

Jobbnummer
9505219

