Nu söker vi flera skjutstativförare - start omgående!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Ulricehamn Visa alla lagerjobb i Ulricehamn
2025-09-12
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Habo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Har du koll på lagerlogistik och gillar att köra truck? Vill du kliva in i en roll där du får både ansvar och möjlighet att utvecklas i ett företag som växer? Då har du chans att bli en del av ett team där både tempot och stämningen är på topp!
Vad kommer du att göra?
• Du blir en viktig del av det dagliga lagrarbetet där fokus ligger på truckkörning med skjutstativ (B3). Men arbetsdagen bjuder också på variation - du kommer att:
• Hantera inkommande och utgående leveranser
• Fylla på lagerytor och hålla ordning på flödet
• Jobba nära kollegor i ett sammansvetsat team
• Hjälpa till där det behövs - här jobbar vi tillsammans, inte i stuprör!
Plats & villkor
• Arbetsort: Borås
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Skiftarbete förekommer
• Start: Enligt överenskommelseProfil
Vem är du?
• Vi letar efter en trygg truckförare som:
• Har truckkort och minst 1 års erfarenhet av truckkörning
• Kört skjutstativtruck i minst 6 månader
• Har arbetat inom lager, terminal eller liknande miljö
• Gillar fart och fysisk aktivitet - du är inte rädd att hugga i
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Är noggrann, flexibel och har ett skarpt öga för struktur
Dessutom är du en person som:
• Trivs med ansvar
• Gillar att samarbeta
• Kommer till jobbet med ett leende och bidrar till god stämning
Värt att veta
Som ett led i rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra en belastningskontroll. Drogtest kan också förekomma.
Dags att söka?
Om du känner igen dig i beskrivningen - vänta inte! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Frida Stenlund frida.stenlund@posti.com Jobbnummer
9505219