Nu söker vi flera erfarna elektriker till Eatons MV/HV-team i Gävle
Skpa Consulting AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skpa Consulting AB i Stockholm
, Tierp
, Gävle
, Sandviken
, Hofors
eller i hela Sverige
Till vår kund Eaton söker vi nu erfarna och ambitiösa elektriker som vill ta nästa steg i karriären och bli en nyckelspelare i Eatons Medium Voltage / High Voltage (MV/HV) specialistteam i Gävle. Eaton erbjuder stora möjligheter till specialisering och karriärsutveckling internt, ett paket med exceptionella personalförmåner samt mycket konkurrenskraftiga marknadslöner.
Totalt söker vi 4 nya medarbetare. Samtliga tjänster har placeringsort i Gävle och innebär att vi söker kandidater som bor i Gävle och kringliggande orter, har planer/möjlighet att flytta eller har möjligheter att bo i Gävle med omnejd under arbetsveckorna.
Låter detta intressant? Läs mer om rollen nedan.
Om Eaton:
Eaton spelar en avgörande roll i att säkra kraftförsörjningen för framtidens teknik. Våra lokala team är experter på idrifttagning, driftsättning och kvalificerat servicearbete inom hyperscale-datacenter och kritisk infrastruktur. Vi levererar avancerade lösningar inom elkvalitet (UPS) och robust kraftdistribution (transformatorer, ställverk, reläskydd) över hela låg- till högspänningsspektrat.
Vad kommer du att göra?
Som Senior Elektriker kommer du att vara nyckelpersonen på fältet, ansvarig för Eatons mest kritiska MV/HV-projekt:
Idrifttagning & Underhållsledning: Leda installation, utföra kvalificerat underhåll, idrifttagning, avancerad provning och felsökning av Eatons mellan- och högspänningsutrustning.
Kundrelationsansvarig: Agera som primär och professionell kontaktperson gentemot kund och samarbetspartners under projektens genomförande.
Mentorskap & Kvalitet: Stödja, handleda och coacha yngre servicetekniker, samt aktivt bidra till en företagskultur präglad av högsta säkerhetsstandard och teknisk excellence.
Projektsamverkan: Nära samarbete med projektledning för att säkerställa punktlig leverans, optimal resursanvändning och maximal kundnöjdhet.
Vem söker vi?
Gedigen bakgrund som installatör med relevant elutbildning.
Relevant och dokumenterad yrkeserfarenhet som elektriker.
Erfarenhet av provning och idrifttagning inom kraftdistribution.
Du ska ha gedigen och praktisk erfarenhet av att arbeta med transformatorer, ställverk samt reläskydd. Detta inkluderar omfattande kunskap och vana vid både idrifttagning och provning av dessa kritiska högspänningskomponenter.
Meriterande:
Erfarenhet av specialiserad provutrustning (t.ex. Megger, Fluke, Omicron) samt programmering och provning av reläskydd är starkt meriterande.
Övriga krav:
Språk: Professionell nivå i tal och skrift i både svenska och engelska.
Mobilitet: B-körkort och flexibilitet att resa vid behov i tjänsten.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Eaton får du inte bara ett jobb - du får en karriär i en global ledare inom energihantering med många möjligheter.
Lön & förmåner
Toppkompensation: Vi erbjuder en konkurrenskraftig marknadslön.
Komplett förmånspaket: En omfattande uppsättning förmåner inklusive tjänstebil, kollektivavtal (med alla försäkringar och pension), årlig bonus och matförmån.
Investering i din Kompetens: Du får tillgång till generösa utbildningar och stöd för kontinuerlig kompetenshöjning, inklusive möjligheter till specialisering.
Utveckling & Karriär
Kontinuerlig utveckling: Vi satsar helhjärtat på din professionella utveckling genom kontinuerligt lärande, kollegial coachning och stort fokus på intern rörlighet och tydliga karriärvägar.
Stabil Plattform: Arbeta i en stabil företagsmiljö med en växande närvaro i Norden, vilket skapar långsiktiga affärsrelationer och trygghet för dig.
Vår Kultur & Värderingar
Öppenhet & Förtroende: Vi värdesätter din röst. Eaton är en plats där du kan säga din mening och bli hörd - vi bygger på säkerhet och tillit.
Om rekryteringen:
Då en del av arbetet utförs inom högsäkerhetsområden, kan säkerhetsprövning (inklusive kontroll mot belastningsregistret) bli aktuell som en del av rekryteringsprocessen.
Intervjuer kommer hållas löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista annonseringsdag, så sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skpa Consulting AB
(org.nr 559340-0160) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eaton Gävle Jobbnummer
9650936