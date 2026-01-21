Nu söker vi flera Biltestare till Kund i Strängnäs!

Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna
2026-01-21


Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs, Enköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-21

Om tjänsten
Nu söker vi flera biltestare till kund i Strängnäs. I rollen testar och kontrollerar du fordon för att säkerställa funktion, säkerhet och kvalitet innan leverans eller efter reparation. Tjänsterna är på heltid med placering i Strängnäs och start enligt överenskommelse. Vi söker flera personer med praktisk känsla för fordon och noggrannhet i arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Genomföra provkörningar och funktionstest av person- och transportfordon

Utföra kontroller av bromsar, styrning, belysning, däck och övriga fordonsfunktioner

Dokumentera upptäckta fel och avvikelser samt rapportera till ansvarig tekniker eller arbetsledare

Samarbeta med verkstad och kvalitetsteam för att verifiera åtgärder och reparationer

Följa checklistor och interna rutiner för säkerhet och kvalitet

Deltaga i enklare diagnostik och återkoppla resultat i affärs- eller ärendehanteringssystem

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete med fordon, t.ex. som testförare, tekniker eller liknande

God förståelse för fordonsmekanik och vana vid provkörning

Svenska i tal och skrift; engelska är meriterande

Goda kommunikativa och dokumentationsfärdigheter

B-körkort är ett krav (Manuell)

Erfarenhet av att arbeta med checklistor, kvalitetssäkring eller diagnosverktyg är meriterande

Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten

Lösningsorienterad med god samarbetsförmåga

Ansvarstagande och trygg i trafiksituationer

Flexibel och van att hantera flera uppgifter samtidigt

Vi erbjuder

Arbete i en modern verkstadsmiljö med tydliga rutiner

Stöd och uppföljning från erfarna kollegor och rekryteringsteamet

Möjlighet till utveckling och intern rörlighet inom koncernen

Konkurrenskraftiga villkor och information om kollektivavtal där tillämpligt

Placeringsort och anställningsform

Plats: Strängnäs

Omfattning: Heltid, tillsvidare eller visstid enligt överenskommelse

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna ett kort personligt brev. Ange tillgänglighet, önskad omfattning (hel- eller deltid) och referenser vid behov. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför din ansökan så snart som möjligt.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen genom rekrytering, bemanning och utbildning. Med engagemang och erfarenhet hjälper vi både medarbetare och kunder att utvecklas. Vi arbetar alltid med fokus på personligt bemötande, professionalitet och hållbar utveckling.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7089261-1800828".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Arenavägen 1 (visa karta)
645 45  STRÄNGNÄS

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
9697021

Prenumerera på jobb från Fordonsakademin Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fordonsakademin Sverige AB: