Nu söker vi flera biltestare till kund i Strängnäs. I rollen testar och kontrollerar du fordon för att säkerställa funktion, säkerhet och kvalitet innan leverans eller efter reparation. Tjänsterna är på heltid med placering i Strängnäs och start enligt överenskommelse. Vi söker flera personer med praktisk känsla för fordon och noggrannhet i arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra provkörningar och funktionstest av person- och transportfordon
Utföra kontroller av bromsar, styrning, belysning, däck och övriga fordonsfunktioner
Dokumentera upptäckta fel och avvikelser samt rapportera till ansvarig tekniker eller arbetsledare
Samarbeta med verkstad och kvalitetsteam för att verifiera åtgärder och reparationer
Följa checklistor och interna rutiner för säkerhet och kvalitet
Deltaga i enklare diagnostik och återkoppla resultat i affärs- eller ärendehanteringssystemKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete med fordon, t.ex. som testförare, tekniker eller liknande
God förståelse för fordonsmekanik och vana vid provkörning
Svenska i tal och skrift; engelska är meriterande
Goda kommunikativa och dokumentationsfärdigheter
B-körkort är ett krav (Manuell)
Erfarenhet av att arbeta med checklistor, kvalitetssäkring eller diagnosverktyg är meriterandeDina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Lösningsorienterad med god samarbetsförmåga
Ansvarstagande och trygg i trafiksituationer
Flexibel och van att hantera flera uppgifter samtidigt
Vi erbjuder
Arbete i en modern verkstadsmiljö med tydliga rutiner
Stöd och uppföljning från erfarna kollegor och rekryteringsteamet
Möjlighet till utveckling och intern rörlighet inom koncernen
Konkurrenskraftiga villkor och information om kollektivavtal där tillämpligt
Placeringsort och anställningsform
Plats: Strängnäs
Omfattning: Heltid, tillsvidare eller visstid enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna ett kort personligt brev. Ange tillgänglighet, önskad omfattning (hel- eller deltid) och referenser vid behov. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför din ansökan så snart som möjligt.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen genom rekrytering, bemanning och utbildning. Med engagemang och erfarenhet hjälper vi både medarbetare och kunder att utvecklas. Vi arbetar alltid med fokus på personligt bemötande, professionalitet och hållbar utveckling. Så ansöker du
