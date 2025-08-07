Nu söker vi flera Betongarbetare väster om Vänersborg med omgående start!
Partner 2 Work AB / Betongarbetarjobb / Vänersborg
2025-08-07
Publiceringsdatum2025-08-07
Arbetsuppgifter
Förbereda och bygga formar för betonggjutning
Armera och montera ingjutningsdetaljer
Gjutning och finish av betongelement
Delta i kvalitetskontroller och underhåll av fabriken
Lära dig köra truck och travers (vid behov)Profil
Vi söker dig som:
Trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Är noggrann, ansvarstagande och vill utvecklas
Har god fysisk kapacitet och är redo för praktiskt arbete
Är öppen för att lära och prova nya arbetsmomentOm företaget
Kundföretag med över 70 års erfarenhet och stolta över vår kunskap och kvalitet. Hos oss får du trygga anställningsvillkor med kollektivavtal, god arbetsmiljö och möjligheter till personlig utveckling.
Vill du bli en del av vårt dedikerade team?
Skicka din ansökan redan idag!.Om företaget
Partner2Work AB grundades i april 2023 och är ett bemanningsföretag med djup branschkunskap och engagerad, erfaren personal. Vi arbetar med uthyrning och rekrytering inom transport, industri, lager och bygg - och skiljer oss från andra genom att erbjuda maximal flexibilitet och rätt kompetens på rätt plats. Vår personal kännetecknas av engagemang, pålitlighet och drivkraft.
Som medlemmar i Almega Kompetensföretagen omfattas vi av kollektivavtal, vilket garanterar schyssta villkor vad gäller lön, försäkringar, arbetsmiljö och pensioner för alla våra anställda.
Kollektivavtalet innebär bland annat tjänstepension, trygghetsförsäkringar och försäkringsskydd vid arbetsskada, sjukdom och föräldraledighet - något som skapar långsiktig trygghet för våra medarbetare och starka fördelar för våra uppdragsgivare.
Tack vare vår flexibilitet och vårt personliga engagemang har vi på kort tid haft över 100 anställda, varav merparten fått fast anställning hos våra kundföretag efter uthyrningsperiodens slut. Allt detta visar vårt fokus på långsiktighet och kvalitet, både i relationen till våra kunder och medarbetare.
Vi på Partner2Work har en stark grund att stå på. Våra grundare har mångårig operativ erfarenhet från transport, lager, industri samt bemanning och rekrytering, vilket ger oss en djup förståelse för vad som krävs för effektiv och hållbar kompetensförsörjning hos våra kunder.
Med människan i centrum bygger vi varje dag långsiktiga relationer och en stark personalstyrka.
Vi ser det som en självklarhet att tillsammans bidra till en stark arbetsmarknad, där vi matchar rätt person till rätt uppgift - alltid med fokus på kvalitet, utveckling och trygga arbetsvillkor.Övrig information
Du behöver inte ha jobbat med detta tidigare - det viktiga är att du är i god fysisk form och villig att lära dig!
Arbetstider är vardagar 07:00-16:00, skift kan förekomma.
Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vi arbetar löpande med ansökningar och start sker omgående. Ta chansen att bli en del av vårt team och forma din framtid hos oss.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Partner 2 Work AB (org.nr 559330-2986)
Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Partner2Work AB
Partner2Work AB Kontakt
Suad Iseni suad.iseni@partner2work.se Jobbnummer
9449351