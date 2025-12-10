Nu söker vi fler Provare till Hybridproduktionen!
2025-12-10
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans.
Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker nu fler mikrovågsprovare till vår hybridproduktion inom Saab Surveillance, där vi befinner oss i en expansiv fas med produktionsutveckling, tillväxt och nya spännande utmaningar.
Din roll
Som provare av hybridprodukter arbetar du i ett dynamiskt och samarbetsvilligt team, där du blir en nyckelperson i produktionen och bidrar direkt till vår fortsatta tekniska framgång. Du kommer få arbeta med avancerade processer och metoder inom provning, trimning, justerande och felsökning av mikrovågs enheter. Alla moment utförs i ett klass 8-renrum, vilket ställer höga krav på renlighet, noggrannhet och precision. Det kan även förekomma viss service och reparation utöver nyproduktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Genomföra digital, elektrisk, analog och RF-provning av enheter och designer
* Justera och trimma enheter för att uppfylla ställda krav
* Använda teknisk kompetens för att felsöka och reparera produkter
* Förstå och använda flera typer av testutrustning/instrument vid testning och felsökning av SRU (Shop Replaceable Units) och LRU (Line Replaceable Units)
* Läsa, analysera och tillämpa elektroniska kretsdiagram vid felsökning, samt utföra logisk och systematisk kretsanalys
* Säkerställa att utfört arbete uppfyller IPC-standarder
* Läsa och förstå ritningar samt teknisk dokumentation på svenska och engelska
* Hantera dokumentation och avvikelser enligt etablerade processer
* Bidra till ständiga förbättringar av kvalitet, leverans och processer
* Delta i kundkontakt
* Medverka i utbildning och fadderverksamhet
* Stötta teamet med tekniska frågor och ge välgrundade tekniska rekommendationer
* Tydligt kommunicera status för de enheter du ansvarar för
Rollen tillhör IF Metalls avtalsområde.
Vi söker dig med erfarenhet av elektronikproduktion, mikrovågsprovning och radarsystem, gärna med bakgrund inom både RF- och elektrisk provning samt trådbondning. Det är meriterande med 5-10 års relevant praktisk erfarenhet i en agil tillverkningsmiljö. Du har god instrumentförståelse och kan läsa ritningar, schematiska ritningar och ingenjörsinstruktioner för montering av elektroniska enheter och är van vid att dokumentera data, exempelvis testresultat. Du förstår och tillämpar konfigurationsprocesser och upprätthåller en hög nivå av tekniska och professionella kunskaper samt håller dig uppdaterad inom ditt expertområde.
Övrigt ser vi gärna att du har god motorik och fingertoppskänsla, då våra komponenter och moment är under mikroskop. Erfarenhet av arbete i renrumsmiljö är meriterande men inte avgörande. Det viktigaste är ditt tekniska intresse och din vilja att lära.
Som person trivs du i samarbete med andra, är lyhörd och har lätt för att kommunicera. Du hanterar förändringar i arbetet på ett positivt sätt och har ordning och reda i ditt arbete. Vi värdesätter även initiativförmåga, struktur, noggrannhet, uthållighet och ägandeskap. Egenskaper som blir extra viktiga i vår expansionsfas, där både produktion och teknik utvecklas snabbt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
