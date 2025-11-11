Nu söker vi fler kollegor till köksteamet!
2025-11-11
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Vill du arbeta i Norra Europas mest kreativa och expansiva hotellkedja? Är du en person som tycker om utmaningar och strävar efter att vara unik? Vi är övertygade om att stor talang kan komma från var som helst.
Vi är aldrig genomsnittliga - är du?
Quality Hotel The Box är ett hotell för alla sinnen. Med sociala ytor och gästens helhetsupplevelse i fokus. Hotellet erbjuder allt man kan tänkas behöva såsom restaurang, bar, gym och spa.
Restaurangen drivs av en hållbar matfilosofi, så här kan du helt enkelt njuta av god mat med gott samvete!
Njut av vällagade rätter i en avslappnad atmosfär.
Jobbet
• Förbereda, tillaga och leverera god och tilltalande mat
• Utveckla nya koncept och menyplanering tillsammans med resten av köksteamet
• Arbetet är lagd på dagar, kvällar och helger
Vem är du:
• Du är flexibel, stresstålig samt har en professionell och personlig inställning mot kollegor och gäster
• Du har dokumenterad erfarenhet som kock, minst 3 års erfarenhet
• Du är en lagspelare och ser köket som en enhet
• Måste kunna arbeta helger, helgdagar och kvällar
• Utmärkta kommunikationskunskaper
• Kunna följa instruktioner och arbeta som en del av ett lag
• Bekväm att arbeta i en fartfylld miljö
Ansök:
Senast den 15 december.
Tjänsten är 100%.
Observera att intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
