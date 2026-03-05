Nu söker vi fler chaufförer inför sommaren
Vi behöver sommarvikarier för våra lastbilschaufförer, både inom tank, foder, flis och lastväxlare.
Flischaufför
Plats & Arbetstid: Umeå och Nordmaling. Skiftgång (för- och eftermiddag) samt helgpass.
Arbetsuppgifter: Leverans av biobränsle och virke i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Lastning sker ofta själv med traktor; digital hantering av körschema och order.
Tankchaufför
Plats & Arbetstid: Vännäsby Oftast 3-dagarspass med övernattning i lastbilen alternativt förmiddags- och eftermiddagsskift
Arbetsuppgifter: Leverans av petroleumprodukter till kunder i Norr- och Västerbotten (allt från skogsmaskiner till gruvor). Eget ansvar för ruttplanering via dator.
Foderchaufför
Plats & Arbetstid: Utgår från Vännäsby. Jobb 3 dagar i sträck med övernattning i bilen.
Arbetsuppgifter: Leverans av foder från Fodercentralen till lantbrukare i Norr- och Västerbotten. Uppdragshantering sker via dator.
Lastväxlarchaufför
Plats & Arbetstid: Umeå (Västerslätt och Dåva). Arbetstid dagtid, måndag till fredag.
Arbetsuppgifter: Containertransporter och avfallshantering, främst kring Umeå. Innefattar körning med både lastväxlare och liftdumper.
Vi söker dig som Är ansvarsfull, strukturerad och lockas av att vara en del av ett växande företag med höga ambitioner där du kan utvecklas. Du har erfarenhet av att köra tung lastbil och släp och det är meriterande om du har ADR-tank. Det är även viktigt att du kan svenska i tal och skrift då du är företagets representant ute hos kunder.
Du trivs såklart med chaufförsyrket och är mån om att utföra ett bra jobb. Du är bekväm med att fatta egna beslut och känner ett engagemang för att jobben vi utför alltid håller en hög nivå.
Vi ska vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi ska ligga i framkant av utvecklingen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta och våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör.
Flischaufför
Lastväxlarchaufför
Företaget Kaj Johanssons Åkeri är ett familjeföretag som nu är inne på tredje generationens företagare. Företaget ingår i Kaj Johansson Gruppen där även Allmiljö är ett helägt dotterbolag. Verksamheten i koncernen bedrivs inom fyra huvudsakliga affärsområden: Transport & Logistik, Mark & Anläggning, Täkt & Maskin och Slam & Renhållning. Koncernen har drygt 230 anställda och omsätter ca 500 miljoner. Huvudkontor, verkstad och lager ligger i Vännäsby och ett kontor i Umeå.
Det som kännetecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar våra tjänster och produkter. Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Läs gärna mer på eller www.kajs.se. www.allmiljo.se
Intresserad? Vi går igenom ansökningarna löpande så ansök så snart som möjligt. har du frågor kontakta gärna Johan Gunillasson (flis), Peder Sandström (tank/foder) eller Peter Skånberg (lastväxlare) Så ansöker du
