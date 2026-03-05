Nu söker vi extrapersonal för lager och produktionsarbete i Tingsryd
2026-03-05
Om tjänsten
Just nu söker vi dig som studerar 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% som vill arbeta som lager och produktions arbetare.
Tjänsten innebär en behovsanställning där du kommer att arbeta hos våran kund på ett lager i Tingsryd. På arbetsplatsen finns det två avdelningar varav den ena inkluderar truckkörning (A2 samt B1) samt plock och pack och tanken är att man först lär upp sig här för att sedan även kunna arbeta i produktionen där man övervakar maskiner och fyller på material.
Vi söker dig som vill fortsätta att utvecklas i din roll inom lager och produktion. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att köra truck och rollen kräver även lyhördhet, noggrannhet och en god samarbetsförmåga tillsammans med övriga kollegor.
Vi söker dig som kan hoppa in vid behov som kan vara tillgänglig cirka 3 dagar i veckan. Arbetstiderna är förlagda, 2-skift, dagtid samt natt vilket betyder att flexibilitet för varierade arbetstider är viktigt.
Profil & bakgrund
• Truckkort för ledstaplare (A2) samt motviktstruck (B1) är ett krav
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet från lager och/eller produktionsarbete är meriterande
• B körkort och tillgång till bil
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
