Nu Söker Vi Ett Gäng Härliga Personliga Assistenter
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Partille Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Partille
2026-01-12
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Partille
Skriv gärna vad du är intresserad utav att jobba med och vad just du brinner för.
Vi på Konsensus Personlig Assistans har just nu ett stort behov av personliga assistenter i flertalet av våra grupper.
Vi är i behov av personer som både jobbar heltid, deltid och är timvikarier. Arbetstiderna är förlagda dygnets alla timmar, alla tider på året.
Är du som person lugn, trygg, pålitlig och vill ha ett socialt arbete där du stöttar en person på dennes villkor i vardagen? Så kan detta vara jobbet för dig. Vidare så ser vi gärna att du är flexibel och ser det som en självklarhet att ställa upp för dina kollegor och uppdragsgivaren.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal.
Våra värdeord kunskap, engagemang och respekt genomsyrar hela våran verksamhet.
Då vi arbetar med rekrytering i flertalet av våra grupper så kommer jag inte kunna ge en närmare beskrivning i vilket av våra uppdrag du kommer hamna men kontakta mig gärna så kommer vi att matcha dig mot den arbetsplats där vi tror att du kommer passa.
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen
Konsensus Personlig Assistans är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Vi följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt för oss. Vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
mail
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allmän annons". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652), http://konsensus-assistans.se/
Göteborgsvägen 84 (visa karta
)
433 63 SÄVEDALEN Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson Hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9679776