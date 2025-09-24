Nu söker vi erfarna truckförare
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter Vi söker nu erfarna truckförare till våra kunder. Arbetsuppgifterna består av truckkörning och plockning av material och produkter som ska förberedas för leverans till kund.
Du kan komma ansvara för lastning, lotsning av gods samt enbart plock/pack med truck. Arbetet förekommer runt om produktioner så viktigt att du är en säker truckförare.
Tunga lyft förekommer och det är av stor vikt att du arbetar strukturerat och bidrar till en säker arbetsmiljö.
Din bakgrund För att lyckas i denna roll krävs att du har erfarenhet utav truckkörning.
Du har hög arbetsmoral, är ansvarsfull och vill utvecklas i ditt arbete. Du är dessutom noggrann, punktlig och bidrar till hög kvalitet i dina arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Truckkort A+B
Flytande svenska i tal och skrift
Urval Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9523779