Nu söker vi erfarna maskinoperatörer till Knivsta
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Erfaren maskinoperatör sökes till modern tillverkningsindustri i KnivstaArbetsuppgifter
Har du erfarenhet av industriell produktion och trivs i en roll där kvalitet, teknik och noggrannhet står i centrum? Vi söker nu en erfaren maskinoperatör till en marknadsledande tillverkare av innovativa produkter för att förebygga vattenskador i fastigheter.
Du blir en del av en modern produktionsverksamhet där höga kvalitetskrav, säkerhet och ett strukturerat arbetssätt genomsyrar det dagliga arbetet. Vi söker dig som är trygg i rollen som maskinoperatör och som har erfarenhet av att arbeta i en tillverkande industri där produktionstakt och kvalitet går hand i hand
Som maskinoperatör ansvarar du för att produktionen drivs effektivt och med hög kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Drift, övervakning och optimering av produktionsmaskiner
Inställningar och justeringar för att säkerställa en stabil produktion
Kvalitetskontroller enligt gällande rutiner
Felsökning och åtgärd av enklare driftstörningar
Löpande underhåll, rengöring och tillsyn av maskiner
Bidra till ordning, säkerhet och ständiga förbättringar i produktionen
Vad vi söker
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som maskinoperatör eller från annan tillverkande industri och som känner dig trygg i en produktionsmiljö med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller motsvarande roll inom tillverkande industri
Har god teknisk förståelse och ett intresse för produktionsutrustning
Är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för din maskin och produktion
Har erfarenhet av att identifiera avvikelser och lösa enklare tekniska problem
Är noggrann, kvalitetsmedveten och arbetar strukturerat även i ett högt tempo
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har möjlighet att arbeta skift då verksamheten bedrivs dag, kväll och natt
Vi värdesätter särskilt dig som är engagerad i ditt arbete, tar egna initiativ och bidrar med idéer som förbättrar produktionen och effektiviserar arbetsprocesserna.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag med fokus på logistik och bemanning. Med lång erfarenhet från logistikbranschen har vi byggt upp en djup förståelse för branschens utmaningar och behov. Den kunskapen använder vi varje dag för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag och skapa värde för både kunder och kandidater. Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer där kvalitet, engagemang och personlig service står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
10008854