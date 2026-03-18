Nu söker vi en yrkeslärare till vår byggnadssnickarutbildning
2026-03-18
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Utbildning Nord anordnar yrkesinriktad vuxenutbildning för arbetsmarknaderna i Finland, Norge och Sverige. Utbildning Nords uppdrag är att göra våra ca 300 studerande anställningsbara och attraktiva på den nordiska men även på den internationella arbetsmarknaden. Vi är ca 70 anställda. Besök gärna vår hemsida www.utbnord.se
för mer information om oss. I Övertorneå finns vacker natur, fantastiska fritidsmöjligheter och bland Sveriges bästa förskolor och skolor. Här är billigt att bo och leva, Övertorneå har bland Norra Norrlands lägsta kommunalskatter. Mer info om Övertorneå hittar du på www.overtornea.se.
Vi arbetar i enlighet med ISO 9001-2015.
Utbildning Nord bedriver yrkesutbildning inom byggyrken i Hedenäset. Vi har vuxenstuderande från Finland, Norge och Sverige samt svenska gymnasieelever. Vi ger även företagsutbildningar och kortkurser vid behov. Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Planera, utveckla, strukturera, organisera, genomföra och följa upp utbildning inom yrket.
Utbildning och yrkeserfarenhet
• Gymnasieskolans byggprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Dokumenterade, breda och aktuella, kunskaper inom byggnadssnickeri.
• Yrkeserfarenhet inom yrket samt erfarenhet av utbildningsverksamhet är meriterande.
Språk
Du behöver behärska finska och svenska. Det är meriterande om du har ytterligare språkkunskaper som meänkieli, norska och engelska. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och arbetar obehindrat med vanligt förekommande kontorsstödsprogram och administrativa system.Dina personliga egenskaper
· Förmåga att förmedla engagemang och intresse för området.
· Initiativrik, självständig och med en vilja till förnyelse och utveckling.
· God kommunikations- och samarbetsförmåga.
· Vara en representativ företrädare för Utbildning Nord.
· Förmåga att omsätta nya kunskaper och erfarenheter i praktiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: ali.saukkoriipi@utbnord.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildning Nord
957 21 ÖVERTORNEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Kontakt
Facklig kontakt för Sveriges Lärare
Leif Utterström leif.utterstrom@utbnord.se 072-2278964 Jobbnummer
