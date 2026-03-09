Nu söker vi en till personlig assistent som vill bli del av vårat team
Personlig assistent till ung kvinna - dygnstjänst (09:00-09:00), sovande jour
Vi söker en varm, ansvarstagande och engagerad personlig assistent åt en ung kvinna som behöver stöd och sällskap i sin vardag. Rollen innebär att du blir en trygg och pålitlig person som hjälper till med dagliga behov som omvårdnad, personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning och enklare hushållssysslor. Du kommer också att följa med på aktiviteter utanför hemmet, stötta vid sociala träffar och vara med och skapa meningsfulla stunder tillsammans - kunden tycker om att sjunga, pyssla och umgås med kompisar, så det är viktigt att du är positiv och intresserad av att bidra till dessa aktiviteter. Hemmet har en hund, vilket innebär att du inte får vara allergisk eller rädd för djur; enklare hundvård som att ge vatten/mat och gå korta promenader kan ingå i dina arbetsuppgifter, beroende på överenskommelse. Arbetstiden är organiserad som dygnsarbete, 09:00-09:00 med sovande jour nattetid. Schemat är ungefär fyra dygnspass per månad, . Du ingår i en schemarad och samarbetar vid behov med andra assistenter eller koordinatorer för att säkerställa kontinuitet och trygghet i omvårdnaden. I ditt arbete prioriterar du personcentrerat stöd - du arbetar för att främja självständighet och delaktighet samtidigt som du ger trygghet och struktur. Dokumentation av utfört arbete, kommunikation kring eventuella förändringar i kundens behov och följsamhet mot rutiner och eventuella medicinska instruktioner är viktiga delar av tjänsten. Vi söker någon som kan skapa en varm och avslappnad atmosfär, är flexibel i sin inställning och kan anpassa stödet efter dagens aktiviteter och kundens dagsform.
Erfarenhet och kvalifikationer
* Du bör kunna hantera grundläggande hushållssysslor, matlagning och personlig omvårdnad.
* God kunskap i svenska i tal och skrift.
* Bakgrundskontroll och referenser krävs före anställning.
* Körkort är ett krav. Publiceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
* Positiv, empatisk och tålmodig - du trivs i nära relationer och kan skapa trygghet.
* Ansvarstagande och pålitlig med god förmåga att följa rutiner.
* Flexibel och lösningsorienterad vid oförutsedda situationer.
* Initiativtagande och kreativ i att planera aktiviteter som kunden uppskattar (sång, pyssel, umgänge).
* Respektfull och lyhörd för kundens integritet, önskemål och behov.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där varje dag gör skillnad skicka in din ansökan redan idag
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
