Nu söker vi en Teamledare till sim- och sporthall i Askim/Frölunda
Göteborgs kommun / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-03-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-03-20
Har du förmågan att skapa ett team och en god laganda? Har du erfarenhet av att möta människor med olika bakgrund och ålder? Vill du vara med och arbeta för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv, då kan du vara teamledaren vi söker!
Vi söker nu en teamledare med stort intresse för verksamhets-, säkerhets-, service- och städfrågor kopplat till arbete i bad och simhall, gym, sporthall.
Tjänsten är främst placerad på Askims sim- och sporthall där du har ditt kontor men även sporthallen i Frölunda Kulturhus och Lilla Amundöns bad för funktionsnedsatta ingår i tjänsten. Arbetsuppgifterna varierar från att hantera detaljfrågor i verksamheten till att arbeta mer strategiskt mot enhetens och förvaltningens mål och uppdrag.
Som teamledare hos oss kommer du att ansvara för det dagliga operativa arbetet på anläggningen i samråd med enhetschefen. Du leder arbetet i den dagliga driften med ca 12 medarbetare samt flera timvikarier, och verkar för en god kommunikation både internt och externt till våra medarbetare, besökare, leverantörer och hyresgäster. Du utför administrativt arbete såsom beställningar, felanmälan, schemaläggning, personaladministration, arbetsrutiner och kundkontakt, samt rapporterar till enhetschef. Vid behov stöttar du även upp i verksamheten. I slutet av 2027 öppnar Askims nya simhall. Under året kommer vi att arbeta med förberedelser inför öppnandet.
Tjänsten tillhör verksamhetsområdet bad och friskvård, som består av simhallar och motionsanläggningar i Göteborg.
Vi på Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder dig ett arbete där du blir delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor såsom friskvård och meningsfull fritid. Du får en anställning som tillämpar flexibel arbetstid, samt rökfri arbetstid. Det finns möjlighet till karriär- och kompetensutveckling, samt friskvårdsbidrag, cykelbidrag, andra rabatter och erbjudanden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom service och förståelse för verksamhetsfrågor kopplat till simhall, gym och reception. Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av arbete i digitala systemstöd. Du har även erfarenhet av administrativt arbete såsom att hantera beställningar, schemaläggning samt utformande av och uppdaterande av arbetsrutiner.
För att få en bra start in i uppdraget ser vi gärna att du antingen har ledarerfarenhet eller erfarenhet av arbete i en liknande verksamhet. Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet inom arbetsledning, friskvård, poollivräddning, säkerhet, hygien och städ. Det är även meriterande om du har körkort.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att trivas i denna roll känner du dig trygg i att arbetsleda andra, har ett strukturerat arbetssätt där du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt.
Vidare som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information och därmed förmåga att kunna omprioritera arbetet vid behov. Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter och är mån om att bli klar i tid.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. I mötet med andra är du tydlig, får gehör för tankar och idéer och skapar engagemang.
Vi har avsatt tid för intervjuer torsdag 23/4. Välkommen med din ansökan!Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Månadsavlönad
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1130".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Anette Wirsin, enhetschef anette.wirsin@ioff.goteborg.se 031-3682067
9808767