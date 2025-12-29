Nu söker vi en Teamledare till Lundbybadet
2025-12-29
Göteborg
Dina arbetsuppgifter
Har du förmågan att skapa ett team och en god laganda? Har du erfarenhet av att möta människor med olika bakgrund och ålder? Vill du vara med och arbeta för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv, då kan du vara den teamledare vi söker!
Vi söker nu en teamledare med stort intresse för verksamhets-, säkerhets-, service- och städfrågor kopplat till arbete i bad, simhall och gym.
Arbetsuppgifterna varierar från att hantera detaljfrågor som uppstår kring arbetet på hela anläggningen, till att arbeta med ett helhetsperspektiv mot enhetens mål och uppdrag.
Som teamledare hos oss kommer du att ansvara för det dagliga operativa arbetet på anläggningen i samråd med enhetschef och teamledarkollega. På Lundbybadet är ni två teamledare. Den här tjänsten har ett särskilt riktat ansvar mot reception och gym. Du leder arbetet i den dagliga driften med ca 20 medarbetare på Lundbybadet och verkar för en god kommunikation både internt och externt. Vi har ett gott samarbete med våra medarbetare, besökare, leverantörer, samarbetspartners och hyresgäster. Du utför administrativt arbete såsom beställningar, felanmälan, schemaläggning, personaladministration, arbetsrutiner och kundkontakt, samt rapporterar till enhetschef. Du deltar även i den lokala ledningsgruppen som består av enhetschef och teamledare.
Tjänsterna tillhör verksamhetsområdet Bad och Friskvård som idag består av sex enheter - Lundbybadet, Kärra simhall och Hammarbadet, Frölundabadet och Askimsbadet, Angered Arena bad, Angered Arena Friskvård samt motionscentralerna Gerås, Länsmansgården, Vättlefjäll och Tuve.
Vi på Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder dig ett arbete där du blir delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor såsom friskvård och meningsfull fritid. Du får en anställning som tillämpar flexibel arbetstid och rökfri arbetstid. Det finns möjlighet till karriär- och kompetensutveckling, samt friskvårdsbidrag, cykelbidrag, andra rabatter och erbjudanden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom service och har tidigare arbetat med verksamhetsfrågor kopplat till simhall, gym och reception. Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av arbete i digitala systemstöd. Du har även erfarenhet av administrativt arbete såsom att hantera beställningar, schemaplanering samt utformande av och uppdaterande av arbetsrutiner. Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet inom arbetsledning, säkerhet, bemötande, hygien och städ. Det är även meriterande om du har körkort.
För att trivas i denna roll känner du dig trygg i att arbetsleda andra, har ett strukturerat arbetssätt där du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Vidare som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information och därmed förmåga att kunna omprioritera arbetet vid behov. Du har en god samarbetsförmåga och samverkar för att nå goda resultat, samtidigt som du har förmåga att fatta egna beslut utifrån vad situationer kräver inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Vidare är du lyhörd och har du förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Idrotts- och föreningsförvaltningen

Kontakt
Anette Wirsin, tf Enhetschef
anette.wirsin@ioff.goteborg.se
031-3682067
