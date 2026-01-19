Nu söker vi en souschef till Münchenbryggeriet Event & konferens
2026-01-19
Sous chef / arbetsledare
Nu söker vi sous chef till Münchenbryggeriet Event & konferens.
Münchenbryggeriet verkar inom mötesindustrin och erbjuder idag fler än 20 historiska lokaler av varierande storlek och karaktär för konferens, möte, mässa, event, fest, festival, konsert, utställning och liknande evenemang för upp till 3000 deltagare. På Münchenbryggeriet lagar vi mat från grunden och serverar både kalla och varma rätter i alla dess former med ett tydligt fokus på hållbarhet.
Vem är du?
Du älskar att jobba med mat och klarar av ett högt tempo. Du har en relevant utbildning och erfarenhet inom catering/event/konferens. Du har ett tydligt personligt driv och engagemang. Som person är du positiv, entusiastisk och trygg i din roll samt uppskattar att vara en del av ett team. Det gäller att du har ett brinnande intresse för matlagning och ett glatt humör. Tjänsten innebär att du själv deltar aktivt i köksarbetet och har förmågan att planera och leda arbetet framåt.Publiceringsdatum2026-01-19Bakgrund
Erfarenhet: Vi söker dig som har erfarenhet av konferens & event och, eller catering
Utbildning: Avslutad kockutbildning på gymnasienivå eller motsvarande är ett krav.
Språk: Svenska och engelska i tal och skrift.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid. Varierande arbetstider samt helgarbete.
Lön: Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Ansökan: Skriv några rader om dig själv och motivera varför du vill jobba med oss.
Din ansökan och CV skickar du på svenska till: kokjobb@m-b.se
och märker med
"KÖK MB" i ämnesraden.
Väl mött!
/Köket, Münchenbryggeriet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Via e-mail till kokjobb@m-b.se
E-post: kokjobb@m-b.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖK MB" i ämnesraden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Münchenbryggeriet AB
(org.nr 559182-5756), http://www.munchenbryggeriet.se
Söder Mälarstrand 29 (visa karta
)
118 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Münchenbryggeriet Kontakt
Köksmästare
Mattias Gyldberg mattias.gyldberg@m-b.se Jobbnummer
9691685