Nu söker vi en social media intern till våren! - We Quest AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

We Quest AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-04-142021-04-14Koncernen är en ung entreprenörs-driven organisation med bakgrund inom media, rekrytering och annonsering. Vi erbjuder nischade mediatjänster inom sociala medier, rekrytering och employer branding. Företaget är beläget i centrala Sundbyberg i en av Stockholms fräschaste och modernaste företagslokaler!Vi söker dig som är:Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och har ett öga för media, content samt har ett genuint intresse för personlig utveckling. Vi ser att du trivs i att jobba i mindre team och drivs av resultat. Vi tror på engagemang, transparens, långsiktighet och ser att du har liknande värderingar. Ett stort plus om du är ambitiös och brinner för sociala medier och marknadsföring.Detta är en unik möjlighet för dig som söker en LIA-plats till våren och vill utvecklas genom dagligt arbete med sociala medier. 2021 kommer vara ett viktigt år för vår tillväxt och vi söker dig som vill vara med på vår resa.Vad erbjuder vi dig?Du blir en del av ett duktigt och ambitiöst team som andas media, rekrytering och employer branding.Kompetensutveckling i form av vägledning, mentorskap och delaktighet i bolagets dagliga aktiviteter.Verktyg och budget för att arbeta med våra sociala medier.Tillgång till flera konton för olika verksamheter och på olika kanaler.En härlig kultur där vi tror på att det är viktigt att ha kul på jobbet, utvecklas och våga misslyckas.Ansökan & RekryteringsprocessJobbtid: Heltid/ PraktikPlats: Sundbyberg, Stockholm.Start: OmgåndeKontakt: We Quest Bemanning & Rekrytering Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-13We Quest AB5692389