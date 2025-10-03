Nu söker vi en Senior Projektledare som vill vara en del av Eurencos fra...
Oak Consultant Group AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2025-10-03
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oak Consultant Group AB i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
EURENCO är en av Europas ledande tillverkare av krut och sprängämnen. Koncernen har ca 1600 medarbetare och verksamhet i Frankrike, Belgien och Sverige. Koncernspråket är engelska. EURENCO Bofors AB i Karlskoga har ca 440 anställda och utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär marknad. Våra kunder finns spridda i hela världen, med fokus på Europa och USA. Läs mer på www.eurenco.com
Nu söker vi en Senior Projektledare som vill vara en del av Eurencos framgång!
Eurenco erbjuder
Hos Eurenco får du möjlighet att vara en del av en organisation i stark tillväxt som väntar på att få ta del av din kunskap och erfarenhet och utvecklas tillsammans med dig. Utöver intressanta uppdrag, friskvårdsbidrag, vinstdelning, kollektivavtal och andra förmåner erbjuds du även ett starkt socialt sammanhang där alla hjälps åt att bidra till känslan av trygghet, utveckling och arbetsglädje. Allt för att du ska trivas på jobbet!
Om rollen
Som senior projektledare har du helhetsansvar för strategiska och större anläggningsprojekt. Du ansvarar för att leda projektets genomförande från start till mål samt säkerställer att Eurencos styrande föreskrifter, standarder och dokumentation följs och används som vägledning genom hela projektets gång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Upprätta och följa upp tidsplan
• Upprätta och följa upp budget
• Rapportera progress i en internationell kontext
• Hantera förändringar i uppdragen
För att lyckas i rollen ser vi att du har;
En relevant högskole- eller universitetsutbildning och du har minst 5 års erfarenhet som projektledare för större projekt (+100 MSEK) inom tillverkande industri eller liknande teknikområde.
Erfarenhet av projekt med flera entreprenader och komplexa samordningsbehov samt har kännedom om relevanta lagar, förordningar, standarder och föreskrifter.
Erfarenhet av att ha jobbat i internationell kontext samt ha erfarenhet från Program eller projekt som varit del av Program ser vi som mycket meriterande.
Du är en person som har mycket god kommunikativ förmåga och du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska. Du arbetar strukturerat och metodiskt och behåller lugnet även i stressiga perioder och situationer. Eftersom du har många kontaktytor både internt och externt är förmågan att skapa, bibehålla och utveckla relationer väldigt viktigt.
Projekten bedrivs lokalt i Karlskoga och du rör dig på ett stort geografiskt område varav B-körkort är ett krav.
Visst låter det spännande?
Vi samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Helena Fiedler, på tel. 070-591 90 33
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 10 november. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://www.oakconsulting.se/ Arbetsplats
Oak Consulting Kontakt
Helena Fiedler helena.fiedler@oakconsulting.se 070-591 90 33 Jobbnummer
9540441