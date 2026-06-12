Nu söker vi en senior IT-konsult som är en stjärna inom M365!
L.T.S. Telekommunikation AB / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2026-06-12
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Tillsammans skapar vi glädje, kreativitet och löser våra kunders problem – stora som små. Slår ditt hjärta lite extra för service och kundnöjdhet? Är du en riktig stjärna som vill bidra till din egen och företagets utveckling? Då är vi som gjorda för varandra.
Hur det är att jobba hos oss
Hos oss på StjärnaFyrkant kommer du till en arbetsplats där alla våra medarbetare brinner för att göra skillnad – för kunder och varandra, men framför allt för de som behöver det som mest. Hållbarhet och välgörenhet ligger oss därför varmt om hjärtat.
Vi bygger relationer med varandra och våra kunder. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som präglas av öppenhet, gemenskap, eget ansvar och där alla medarbetare ska ha en möjlighet att växa, utvecklas och få vara med och påverka.
Hjärtat i vår verksamhet är våra medarbetare och som anställd hos oss får du dela dina dagar med riktigt jäkla duktiga och härliga kollegor som alla drivs av att göra det lilla extra.
Hos oss är ingen dag den andra lik, vi växer och blir utmanande varje dag men möter utmaningarna som ett team. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som blir mer än bara ett jobb!
Din vardag hos oss
I jobbet som IT-konsult kommer du arbeta nära företagets kunder med hela vårt erbjudande i både små som stora projekt - allt från kundvård och driftsättning till underhåll och utveckling. Som IT-konsult är du ofta den som kunden har störst förtroende för och det är därför viktigt att du inte sviker det förtroendet och alltid har kundens bästa i åtanke. Din relation till kunden kommer vara helt avgörande för kundens upplevelse och om vi får en nöjd kund.
Du utgår från våra nya, fina lokaler på Västerslätt och behöver ha B-körkort för att kunna ta dig ut till kunderna.
Vad vi förväntar oss av dig
• Vi söker dig som har jobbat inom IT några år.
• Vi söker dig som har bred kompetens inom Microsoft 365 (mailhantering, Sharepoint, Teams och rättighetsstruktur).
• Det är meriterande om du har intresse för säkerhet, Azure och Intune.
• Det är meriterande om du har server- och/eller nätverkskompetens (implementation, drift och felsökning).
Du behöver ha god struktur, vara kommunikativ och ha vana att registrera din tid och dokumentera ditt arbete. Det är viktigt att du bidrar med positiv energi, är duktig på att dela med dig av kunskap till andra och har en god förmåga att samarbeta likväl som att jobba enskilt. Vi söker dig som är driven och kundfokuserad, vill vara med och utveckla vårt IT-erbjudande och verkligen bidrar till det stjärnteam du kommer ingå i. Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Vi är ett lokalägt företag med korta beslutsvägar och ett absolut fokus på att skapa en arbetsplats där vi kan ha kul, som ger oss energi och som skapar kreativa och nöjda medarbetare.
Vi erbjuder ett brett produkt- och tjänsteutbud anpassat efter våra kunders kommunikationsbehov. Vi hjälper våra kunder med produkter och tjänster inom IT, Telefoni & Fordon. Grundpelarna i vår verksamhet är våra värderingar – service, ärlighet och kvalité. Det präglar allt vi gör för våra kunder och för varandra.
Som en av de med högst kundnöjdhet och personaltrivsel i Sverige i vår bransch skulle man kunna tro att vi är nöjda, men vi har långt kvar att vandra och vill aldrig sluta utvecklas. För att säkerställa detta har vi förutom vår miljöcertifiering, även certifierat oss i arbetsmiljö och kvalité för att fortsätta stärka den positiva upplevelsen för vår personal och våra kunder. Vi växer snabbt, är ca. 40 stjärnor, omsätter ca. 130 miljoner, är AAA-ratade och finns i Umeå & Skellefteå.Så ansöker du
Slå en pling till Lin Haspel på 090-70 44 54 om du har frågor kring tjänsten. Annars är du varmt välkommen att skicka in ditt CV till ansokan.vb@stjarnafyrkant.se
märkt med "Ansökan IT-Konsult M365" och berätta varför just du ska jobba hos oss. Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan.vb@stjarnafyrkant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan IT-Konsult M365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L.t.s. Telekommunikation AB
(org.nr 556224-5232), https://vasterbotten.stjarnafyrkant.se/karriar/annonser
Förrådsvägen 15 (visa karta
)
901 32 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
L T S Telekommunikation AB Jobbnummer
9961682