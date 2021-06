Nu söker vi en Samsung Sales Specialist på heltid i Stockholm! - Workshop International Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Workshop International Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-29WorkShop - The consumer experience agency är Nordens största och ledande retailbyrå. Vi hjälper några av världens största varumärken ge sina konsumenter en shoppingupplevelse i världsklass genom att erbjuda strategiska, kreativa och taktiska sälj- och marknadsföringstjänster. Vi finns i samtliga nordiska länder, Benelux och Paris. Vi är över 250 anställda, omsätter cirka 250 miljoner och är utsedda till Gassell företag i flera år. Vi har en stark och driven kultur som präglas av kamratskap och mångfald.WorkShop söker nu efter Sales Specialist inom kategorin Smartphones för Samsungs shop-in-shop i Stockholm. Vi söker dig som har ett starkt intresse för retail och som älskar Samsung.Som Sales Specialist kommer du att marknadsföra och demonstrera Samsungs mobiler, samtidigt som du agerar som ambassadör för varumärket. Det är därför viktigt att du bidrar med en förstklassig kundupplevelse genom att ha bred kunskap om produkterna och en positiv attityd. För att lyckas erbjuder vi utbildningar inom försäljning, service och presentationsteknik.Som person är du utåtriktad, energisk och älskar att träffa nya människor. Du trivs att arbeta både i grupp och ensam. Vi tror att du som Sales Specialist är en person som anses vara både ett socialt geni och tekniskt kunnig.För att lyckas med rollen måste du uppfylla följande kriterier:Du har minst 2-3 års erfarenhet av försäljning i butikDu har ett intresse för mobiltelefoner och modern teknikDu är positiv, motiverad och socialDu är en naturlig glädjespridare och en relationsskapareDu har ett brinnande intresse för detaljhandelnVi erbjuder dig ett spännande och fartfyllt arbete i ett inspirerande växande företag. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information:Arbetstid: Heltid, varierat mellan vardag och helgAnställning: Projektanställning fram till 30 september, med chans till förlängningArbetsplats: StockholmStartdatum: Så snart som möjligtVi håller intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Ansökan sker via hemsidan, vi tar inte emot ansökningar via mail. Sista ansökningsdag för tjänsten är 2021-07-11.Läs mer om oss och vårt företag på www.work-shop.com och följ oss gärna på sociala medier!Facebook och LinkedIn: WorkShop The Retail Agency. Instagram: @workshopretailVaraktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-06-29Enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-11Workshop International Sweden AB5837480