Nu söker vi en reparatör till Kranpunkten!
Professionals Nord Luleå AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2025-08-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Är du en flexibel och utbildad mekaniker som trivs med varierande arbetsdagar? Är du prestigelös och söker en arbetsplats med en familjär känsla och högt i tak? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu en engagerad reparatör till Kranpunkten i Luleå.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker en reparatör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Kranpunkten under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos Kranpunkten, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Ett familjärt team med högt i tak
En varierad vardag
En stabil arbetsgivarePubliceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som reparatör hos Kranpunkten kommer du att ha en spännande och omväxlande vardag där du kombinerar resor inom närområdet med att utföra underhåll, reparationer och service på maskinparken. Din roll är avgörande för att säkerställa att maskinerna fungerar optimalt och bidrar till att verksamheten flyter på utan avbrott. Du kommer också att ansvara för att dokumentera och följa upp vilka typer av arbeten som har utförts på de olika maskinerna.
Arbetstiderna är i regel måndag till fredag, 07:00-16:00, men övertid och längre resor kan ibland förekomma i tjänsten.
Krav för tjänsten
Yrkesutbildning som mekaniker eller motsvarande yrkeserfarenhet
B-körkort
Flytande på svenska och goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet av hydraulik och el är meriterande för tjänsten. Vi ser också gärna att du har datorvana och är bekväm med att hantera administrativa arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen.
Vi söker dig som är en flexibel och samarbetsinriktad person som trivs med att arbeta tillsammans med resten av teamet. Du är glad, positiv och prestigelös, och har inga problem med att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter med samma engagemang och arbetsglädje.
START: OmgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: LuleåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Alma Jonsson, alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#mekaniker #hydralik #el #maskiner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Kranpunkten Luleå Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9468721