Nu söker vi en Produktionsplanerare till en kund i Fjällbacka.
Arena Personal Sverige AB / Chefsjobb / Tanum Visa alla chefsjobb i Tanum
2025-11-06
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Tanum
, Strömstad
, Lysekil
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en roll med många kontaktytor? Nu söker vi en Produktionsplanerare som vill vara med och säkerställa ett effektivt och välplanerat produktionsflöde.
Som Produktionsplanerare blir du en central länk mellan produktion, inköp, logistik och lager. Du har en viktig roll i att planera och koordinera produktionen så att leveranser sker i rätt tid, med rätt kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetsuppgifter: * Planera och optimera den dagliga och långsiktiga produktionen *Koordinera material- och kapacitetsbehov tillsammans med interna avdelningar * Säkerställa korrekt lagerstatus och genomföra inventeringsuppföljning * Arbeta med prognoser och leveransplanering mot kunder och leverantörer * Förebygga och hantera eventuella avvikelser i produktionsflödet * Identifiera och driva förbättringar i planerings- och logistikprocesser
Din Profil:
* Erfarenhet av produktionsplanering, försörjningskedja eller logistik * God förståelse för produktionsflöden och lagerstyrning * Mycket god kommunikationsförmåga och erfarenhet av att koordinera mellan olika funktioner * Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad * Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift * Erfarenhet från tillverkningsindustri är meriterande * Vana av att arbeta i planeringssystem/ERP är ett plus
Vi erbjuder:
* Möjlighet att arbeta i ett globalt och innovativt företag * En roll med stort ansvar och goda möjligheter att påverka * Engagerade kollegor och en arbetsmiljö som präglas av kvalitet, samarbete och utveckling.
Arbetsplats: På plats Fjällbacka 100%, Sverige Uppdragstid: 17 nov 2025-29 maj 2026
Vi tar inte emot ansökningar på telefon eller mejl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Caroline Wiklund caroline.wiklund@arenapersonal.com 0795850484 Jobbnummer
9592122