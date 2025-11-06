Nu söker vi en Produktexpert/Säljare till Mellansverige
Vill du vara med och skapa ökad frihet för människor med nedsatt funktion? Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitet i våra produkter och kundbemötande. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är grunden i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling. Decon ser ljust på framtiden och har en stark tillväxt. Idag omsätter företaget drygt 270 mkr, har ett 70-tal anställda i 4 länder samt internationella leverantörer och samarbetspartners. För mer information om företaget se:www.decon.se
Nu söker vi en Produktexpert/Säljare till Mellansverige
Vi söker dig som brinner för försäljning, relationer och vill göra skillnad i människors vardag. Som Produktexpert/Säljare hos oss arbetar du i en varierande och utvecklande roll där du får kombinera affärsmannaskap med kunskap och samarbete.
Du kommer driva försäljningen framåt och bygga långsiktiga relationer med våra kunder i ditt distrikt som är mellansverige. Du arbetar tätt tillsammans med hjälpmedelscentralerna i distriktet, försäljningsteamet samt vår utvecklingsavdelning för att säkerställa att våra lösningar möter både marknadens och användarnas behov.
En viktig del av ditt arbete är att utbilda konsulenter och tekniker inom regionen för att säkerställa korrekt användning och förståelse för våra produkter. Du agerar även som produktexpert vid anpassningar och är ett viktigt stöd i samband med utprovningar och komplexa kundfall. Rollen innebär cirka 90 resdagar. Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Delta vid utprovningar av produkter
Planera och hålla i utbildningar och produktgenomgångar med kunder
Arbeta strategiskt med försäljningsplanering
Rapportera försäljningsaktiviteter och resultat
Vara delaktig i upphandlingar tillsammans med ditt team
Representera företaget vid mässor och försäljningsevenemang
Samla in marknadsinformation och ge input till produktutveckling
Delta i budgetarbete och följa upp försäljningsmål
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från branschen
Gymnasieutbildning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi tror att du är:
Socialt kompetent och kommunikativ
En lagspelare som trivs med samarbete
Proaktiv och lösningsorienterad
Lyhörd inför kunders behov och trender på marknaden
En relationsbyggare som skapar förtroende
Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att påverka och bidra till vår produktutveckling. Du blir en del av ett team med engagerade kollegor och en företagskultur som präglas av stort kundfokus.
Vill du vara med och göra skillnad? Då ser vi fram emot att höra från dig. I denna rekrytering samarbetar Decon med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan snarast.
