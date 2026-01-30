Nu söker vi en präst till Värnamo församling 100%
Värnamo Församling / Prästjobb / Värnamo Visa alla prästjobb i Värnamo
2026-01-30
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Församling i Värnamo
Vi letar efter en präst som vill bygga upp församlingslivet. Är du pusselbiten som saknas i Värnamo församling? Hör av dig så berättar vi mer om tjänsten.
Om församlingen
Värnamo församling verkar i en bygd där kyrkan har en central plats i människors medvetande. Vi har ett gott samarbete med våra frikyrkliga vänner och vi har ett omvittnat starkt diakonalt arbete. Här får du möta människor i olika situationer i livet. I församlingen finns ett stort skol- och ungdomsarbete och vi vill medvetet bereda plats för den kommande generationen så att de får del av evangeliet och kan hitta sin plats i församlingens liv.
I församlingen är vi ca 50 anställda - varav runt 30 i församlingsverksamheten. Vi är bland annat fyra präster och fem diakoner, fyra musiker, tre pedagoger. Alla inom församlingsvården har sin dagliga arbetsplats i församlingshemmet, som ligger centralt placerat i Värnamo stad. Det finns fyra kyrkor i församlingen: Värnamo centrum, S:t Johannes, Fryele och Nydala klosterkyrkan.
Om Värnamo
Värnamo är en stad och kommun i tillväxt. Genom sin centrala placering och med goda kommunikationer upplevs staden större än den är. Staden växer i alla riktningar med fler invånare, nya bostadskvarter och områden. Värnamo sjukhus byggs ut och är en av många attraktiva arbetsplatser. I Värnamo kommun finns goda förutsättningar att hitta eller skapa ett boende som passar dig, oavsett om du flyttar hit ensam eller tillsammans med din familj. Kulturlivet har fått nya scener både genom Vandalorums konstpaviljonger och i Gummifabrikens tre biosalonger och två teaterscener. Både folkhögskola och högskola finns på orten.
Staden erbjuder ett rikt kulturliv. Värnamo är också staden med naturen runt hörnet. Inom bekväma avstånd kan du enkelt uppleva stadspuls, lantliv, sjöar och natur - allt på samma gång, oavsett var du väljer att bo. För barn och ungdomar finns det ett aktivt föreningsliv med allt från församlingens egna ungdomsgrupper till idrotts- och kulturföreningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är präst och vill vara med och sprida evangelium. Du kommer att ha ansvar för att utveckla församlingslivet i våra landsbygdskyrkor i Fryele och Nydala Klosterkyrka samt vara med att bygga upp församlingslivet i S:t Johannes kyrka, som har en särskild inriktning på barn och familj.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta brett med alla prästuppdragets olika uppgifter och utmaningar.
Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans. Vi är måna om att vi gemensamt ska bygga en god arbetsplats och en levande församling. Våra utmaningar är, som för alla Svenska kyrkans församlingar, stora - men vi är ett väl rustat arbetslag med en bred kompetens, medvetna förtroendevalda och många volontärer med stort hjärta och engagemang för församlingarnas uppdrag.
Bra att veta
S:t Johannes kyrka är en distriktskyrka som ligger i en växande del av Värnamo stad. Kyrkan har en modern arkitektur som erbjuder en skön känsla av inkludering. S:t Johannes kyrka är en central plats för vår barn- och ungdomsverksamhet och en av församlingens mötesplatser för alla åldrar.
Tjänsten utgår ifrån Värnamo församlingshem där du har ditt kontor och dina arbetskamrater.
Tillsammans hjälps vi åt att utveckla arbetet i hela församlingen och vi tjänstgör i församlingens alla kyrkor efter behov.
Sök tjänsten:
Hör av dig till oss och berätta om dig själv och vilka tankar du har kring en framtid hos oss. Du är också välkommen på en förutsättningslös träff och guidning av församlingens olika delar.
Skicka din ansökan till varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se
Tjänsten kräver körkort och tillgång till bil.
Tillträde efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 16 februari
För tjänsten gäller löne- och anställningsvillkor i enlighet med Svenska kyrkans kollektivavtal. Ange löneanspråk i din ansökan.
Frågor om tjänsten besvaras av kyrkoherden Pär-Magnus Möller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Församling
(org.nr 252005-0739), https://www.svenskakyrkan.se/varnamo/nu-soker-vi-en-prast-till-varnamo-forsamling-100-
Kyrkogatan 17 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Församlingshemmet Jobbnummer
9714495