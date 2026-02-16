Nu söker vi en platschef till Brändholms Återvinning i Sälen
2026-02-16
Lundstams är ett familjeägt företag med anor från 1949.
Vi har utvecklats från ett litet åkeri till ett modernt återvinningsföretag med omkring 100 medarbetare, verksamt i fem län i norra Sverige. Under 2025 utökade vår verksamhet genom att vi förvärvade Brändholms Återvinning i Sälen
Med mottagningsanläggningar i Östersund, Umeå, Åre, Hede, och Sälen erbjuder vi smarta, hållbara lösningar för avfallshantering och återvinning.
Vi erbjuder en bred palett av tjänster inom avfallshantering och återvinning till både företag och privatpersoner. Genom att implementera innovativa och hållbara lösningar strävar vi efter att minska miljöpåverkan och främja återvinning av resurser.
Våra engagerade team av specialister och yrkesmänniskor arbetar tillsammans för att utveckla och förbättra våra processer och system. Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa tjänster, samtidigt som vi strävar efter att uppnå de bästa möjliga resultaten för både våra kunder och miljön och på så sätt vara med och skapa förutsättningar för kommande generationer.
Som medarbetare på Brändholms Återvinning får du inte bara möjligheten att vara en del av ett dynamiskt och progressivt företag, utan även vara med och bidra till att göra en verklig positiv skillnad för vår planet. Vi är stolta över vårt uppdrag att främja hållbarhet och en mer hållbar framtid.
Vad söker vi:
Vi är nu på jakt efter en Platschef som kan hjälpa oss att stärka vår position och driva vår verksamhet framåt i Sälen. Har du arbetat med försäljning tidigare? Är du systematisk och noggrann? Har du C-kort? Vill du utvecklas i ett ansvarstagande företag som dagligen verkar för ett hållbart samhälle? Då kan vi ha jobbet för dig! Vi söker en driven och kommunikativ Platschef med placering i Sälen.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som Platschef på Brändholms i Sälen tar du stort eget ansvar och arbetar såväl självständigt som i grupp med att göra affärer och skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Vi letar efter dig som är positiv och har en hög social kompetens. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta med dina kollegor på Brändholms samt Lundstams samtidigt som du känner dig bekväm med att vara företagens ansiktet utåt gentemot våra intressenter.Dina arbetsuppgifter
• Kundmottagning och försäljning.
• Transportplanering
• Personalledning
• Kundaktiviteter.
• Kundutbildning.
Kvalifikationer:
• Driven och intresserad av att göra affärer.
• Bra på att skapa långsiktiga relationer med kunder.
• Prestigelös med hög social kompetens.
• Vara kundfokuserad med hög servicenivå.
• Bra på att samarbeta med andra.
• Goda färdigheter i Excel.
• God analytisk förmåga.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Körkort CE
Vid rekrytering så lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Som en del av Lundstams Återvinning kommer du att få möjlighet att vara en nyckelperson i vår organisation och bidra till att forma vår framtid. Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag samt en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas i din roll.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdagen.
För ytterligare information angående tjänsten kontakta: Lena Brändholm, 070- 542 72 77 eller johan Redhe, 070-268 90 88, johan.redhe@lundstams.se
