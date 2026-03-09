Nu söker vi en Photografer/Filmmaker
Jula AB / Foto- och filmjobb / Skara Visa alla foto- och filmjobb i Skara
2026-03-09
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jula AB i Skara
, Falköping
, Skövde
, Vara
, Mariestad
eller i hela Sverige
Jula erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Vi vill motivera människor att själva förenkla sin vardag och skapa sig ett aktivt och roligt liv. Jula finns idag i Sverige, Norge, Polen och Finland.
Är du en mästare på att fånga ögonblick och skapa visuellt engagerande innehåll? Vill du ge liv åt våra kampanjer och produkter för att stärka Julas försäljning och varumärke? Bli en del av vårt kreativa team som Filmmaker/Photographer!
Som Filmmaker/Photographer kommer du att arbeta med allt från att fotografera och filma Julas kampanjer, lanseringar och produkter, till reklamfotografering i studio eller på location. I huvudsak handlar det om innehåll till web, sociala medier, magasin, DR och butiksmaterial.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant utbildning, gedigen erfarenhet inom både foto och film, samt skicklighet inom redigering och retuschering. Din nyfikenhet och vilja att ständigt utvecklas gör att du ligger i framkant tekniskt och kreativt, och du använder nya verktyg och AI-lösningar för att effektivisera arbetsflöden och höja den visuella kvaliteten i dina produktioner. Du arbetar gärna i PC-miljö och har mycket goda kunskaper i Adobe After Effects, med gedigen erfarenhet av motion graphics, visuella effekter och avancerade animationer. Du behärskar även verktyg som Adobe Photoshop, Capture One, Adobe Premiere och Adobe Audition på en hög nivå. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav för den här rollen.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är en glad och kreativ person som gillar att skapa och sprida positiv energi omkring dig. Du har ett öga för detaljer och arbetar noggrant, samtidigt som du håller en hög kvalitet i det du levererar. Du arbetar effektivt och trivs även när tempot är högt, utan att tumma på resultatet. Samtidigt är du flexibel och lösningsorienterad - när något oväntat dyker upp ser du möjligheter snarare än hinder och hittar vägar framåt.
Välkommen till Jula - vi ser fram emot att skapa fantastiska bilder och filmer tillsammans!
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser för hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning med placering på vårt huvudkontor i Skara. Jula har kollektivavtal med Unionen. Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt då vi håller intervjuer löpande. Sista ansökningsdag för tjänsten är den 2026-03-29.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Matilda Andersson, Media Production Manager, Matilda.Andersson@jula.se
. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9784812