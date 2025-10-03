Nu söker vi en personlig assistent till 20 årig tjej i Solna/Sundbyberg
2025-10-03
Jag är en tjej på 20 år som fick en hjärnblödning vintern 2016. Nu söker jag en ny assistent som kan jobba ca 90 % i månaden. Vill du vara med och hjälpa mig, stötta mig och peppa mig i min vardag?
Jag bor varannan vecka i Solna och varannan i Sundbyberg
Passen ligger fördelat enligt nedan,
Tisdagar kväll/natt 16-07.30 (vara av 7,5 h väntetid)
Övriga pass varierande tider mellan 07-12 alt 12.00-17.00
Du som söker,
• Kvinna, mellan 20-30 år
• Du bör tala och skriva svenska flytande för att kommunikationen mellan oss ska fungera optimalt.
• Initiativrik och tycka att det är roligt att hitta på saker utanför mitt hem
• RÖKFRI
• Har tålamod och har inte bråttom
• Glad, Positiv och Social!
Vi har en arbetsplatsbeskrivning där mycket av rutinerna står. Viss förflyttning ingår i jobbet, så det är bra om du är stark. Vi använder hjälpmedel vid förflyttningar, såsom trapplift, mobil lift och vid träning använder jag tippbräda. Jag sitter i rullstol och taltränar för fullt. Jag lyssnar gärna på musik när jag tränar kroppen!
Självklart får du en ordentlig introduktion och vi jobbar inte ensamma förrän både du och jag känner oss trygga.
Jag tycker om att gå promenader, vara utomhus i det fina vädret, träffa kompisar och plugga språk. Jag vill gärna vara fin i håret och ha fina naglar så där är det kul om du delar mitt intresse och kan hjälpa mig med nagellack, hårfix, osv. Jag tycker även att det är kul med social medier (Instagram, Facebook, osv, så det är ett plus om du har lite koll på hur de medierna funkar)
Du kommer att vara med mig i skolan en hel del och på eftermiddagarna har du ansvar för mitt träningspass, som måste genomföras varje dag.
God Assistans har individuell lönesättning och ett generöst friskvårdsbidrag.
Varmt välkommen med din ansökan! Hoppas att vi ses!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vid anställning kommer vi vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
