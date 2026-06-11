Nu söker vi en ny personlig assistent till trevlig man i Borås
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-06-11
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
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, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Nu söker vi ännu en härlig medarbetare till vår huvudperson. Vi behöver dig med stort engagemang för personer med funktionsnedsättning och som har förståelse för anhörigperspektivet.
Kunden är en man som sitter i rullstol, han tycker om att vara ute i friska luften och gå/stå-träna. Han har viss kommunikation, och om det är rätt då får du snabbt en personkemi med honom som ger er båda glädje. Har du erfarenhet av epilepsi och är en person som är lugn i dig själv är det en stor fördel.
Assistentgruppen arbetar 12-timmarspass mellan 8.00-20.00 eller 20.00-08.00 och ligger på fast schemarad. Aktiv assistans utförs dygnets alla timmar med dubbelbemanning. Det är flexibelt vilka dagar du får (om du har önskemål) eftersom kunden samt gruppen är måna om att hitta rätt person och kan ändra schemat.
Då kunden har svår hund och katt allergi är det viktigt att du som söker inte har någon hund eller katt.
Vi ser gärna kvinnliga sökande. Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.
Nu söker vi assistenter till två olika tjänster
Tjänst ett: Tre dagpass per vecka
Tjänst två: två nattpass per veckan
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
504 52 GÅNGHESTER Kontakt
Uppdragschef
Jennifer Larsson jennifer@monumentassistans.se 0760287075 Jobbnummer
9959114