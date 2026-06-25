Nu söker vi en ny medarbetare till en trygg och stabil grupp
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ny medarbetare till en trygg och stabil grupp som personlig assistent åt en kvinna i centrala Hudiksvall.
Kunden är en kvinna i 35 års åldern boende i centrala Hudiksvall. Hon behöver stöd med kommunikation, hygien, hushållssysslor och allt som hör vardagen till.
Som personlig assistent till henne bör du vara en trygg, ansvarsfull och lyhörd person. Då kunden rider måste du tåla hästar. Vi söker någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra hennes vardag meningsfull. Det är viktigt att du är varm, positiv och flexibel som person. Du är van vid att laga mat och sköta ett hushåll. Då kunden saknar eget tal är det viktigt att du behärskar svenska språket väl. Vi söker endast kvinnor.
Hon har assistans dygnet runt och arbetspassen är fördelat på dag, kväll/natt eller dygnspass med jour nattetid. Tjänsten är på 87% med start den 1 september.
Passar beskrivningen in på dig? Då ser vi gärna att du söker!
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har 700 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
Kastellvägen 2C (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Arbetsplats
A-Assistans Hudiksvall Jobbnummer
9978721