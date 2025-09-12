Nu söker vi en mekaniker med utökat ansvar till Kranpunkten!
Är du en strukturerad mekaniker som trivs med att ta ansvar och hålla ordning i vardagen? Gillar du att leda och fördela arbetsuppgifter, samtidigt som du själv hugger i där det behövs? Då kan detta vara rollen för dig! Vi söker nu en engagerad mekaniker till Kranpunkten i Luleå, där du får en nyckelroll i verkstaden.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker en mekaniker med utökat ansvar. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Kranpunkten under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos Kranpunkten, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Ett familjärt team med högt i tak
En ansvarsfull roll i verkstaden
En stabil arbetsgivarePubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
I denna roll blir du en central del av verkstaden och får en bred variation i vardagen. Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:Ta emot och registrera felanmälningar
Fördela arbetsuppdrag till mekanikerna
Följa upp och dokumentera utförda arbeten
Ha en överblick över maskinparkens status och planera insatser
Delta i det administrativa arbetet kopplat till service och reparationer
Du kommer även själv att vara delaktig i praktiska arbetsuppgifter och säkerställa att arbetet i verkstaden flyter på smidigt. Resor kan förekomma vid behov. Arbetstiderna är i regel måndag till fredag, 07:00-16:00.
Krav för tjänsten
Yrkesutbildning som mekaniker eller motsvarande yrkeserfarenhet
B-körkort
Flytande på svenska och goda kunskaper i engelska
Datorvana och trygg i att arbeta administrativt
Erfarenhet av hydraulik och el är meriterande.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen.Vi söker dig som är en samarbetsinriktad person som gillar att ta ansvar och skapa struktur i vardagen. Du trivs med att både planera och organisera arbetet samt själv delta i det praktiska arbetet. Du är lösningsorienterad, positiv och prestigelös - och har lätt för att engagera teamet runt dig.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson, alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
