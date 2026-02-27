Nu söker vi en lärare för undervisning i trä- och metallslöjd
2026-02-27
Publiceringsdatum2026-02-27
Nu söker vi en lärare i trä- och metallslöjd till två av våra grundskolor.
Lillestadskolan
Lillestadskolan är en F-6 skola belägen på norr i Växjö. Skolan har lite över 300 elever med ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har stort fokus på att arbeta med elevhälsa och elevernas sociala situation. På Lillestadskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.
Åryd skola
Åryd skola är belägen ca 15 km öster om Växjö. Skolan ligger naturskönt nära sjö och skog. På Åryd skola har vi elever från förskoleklass till och med årskurs sex samt ett fritidshem. Det är 15-25 elever i varje klass, totalt 150 elever på skolan. Åryd skola har möjlighet att erbjuda den lilla skolans många positiva fördelar. All personal känner alla elever, eleverna känner varandra och det finns bra förutsättningar för en god sammanhållning på skolan och i arbetslagen. Det är en trygg plats för eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ingår du i arbetslag åk 4-6, samt i ett team med kollegor i den årskurs du kommer att tillhöra. Du arbetar med att planera och genomföra undervisning enligt gällande läroplan. Du kommer att undervisa 60% på Lillestadskolan och 40% på Åryd skola.
Samarbetet mellan arbetslag och lärare gör att lärarna ser och möter eleverna i olika situationer och på så sätt får ett helhetsperspektiv kring eleven. På båda skolorna har all personal ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Du har ett stort stöd av skolans Elevhälsoteam.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i trä- och metallslöjd
Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett positivt förhållningssätt.
Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras förutsättningar.
Du är flexibel, ansvarsfull och lyhörd för elevernas behov, men samtidigt tydlig, kan sätta gränser och har ett stort tålamod. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god initiativförmåga och lätt för att samarbeta med andra.
Välkommen med din ansökan!
